Juan Alberto Mateyko: “No volvería con Naanim, pero no me gusta la persona que hoy está con ella”

En su entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), Juan Alberto Mateyko no se guardó nada y habló sin filtros sobre su relación con Naanim Timoyko, la mujer con la que compartió 20 años de su vida y la madre de sus hijos. El histórico conductor recordó su historia de amor, contó los motivos de la separación y lanzó una fuerte crítica hacia la actual pareja de la actriz y vedette.

Mateyko y Timoyko se casaron en 1988 y estuvieron juntos hasta 2008. En esas dos décadas formaron una familia y tuvieron dos hijos: Rosa María, publicista que vivió en Barcelona, y Juan Bautista, quien se prepara para convertirse en piloto aéreo comercial.

En +CARAS, Juan Alberto Mateyko recordó su relación con Naanim Timoyko.

Juan Alberto Mateyko opinó sobre la actual pareja de Naanim Timoyko y lo fulminó

Durante la charla, el conductor de "La Movida de la Noche" (Radio Mitre) no dudó en definir a Naanim como “el amor de su vida” y destacó la relación que aún mantienen. Sin embargo, fue categórico al hablar de su presente sentimental: “No fantaseo volver con Naanim”. Y acto seguido apuntó contra su actual pareja, Daniel Secondo.

“Yo no quiero hacer de esto un escándalo porque está mi hija, pero hay cosas de la persona que está hoy con Naanim que a mí no me gustan. Yo creo que no la cuida como tendría que cuidarla. Y aparte le faltó el respeto a mi hija”, disparó sin vueltas.

Juan Alberto Mateyko junto a su primogénita Rosa María y Héctor Maugeri.

Asimismo, el “Muñeco” trajo a colación un episodio reciente que lo enojó profundamente: “Ella tenía 38 grados de temperatura, estaba enferma, el médico se lo recomendó y mi hija me llama para decirme que él le pidió salir esa noche para ver un espectáculo. Y eso me enervó muchísimo de esta persona, pero bueno”.

Pese a que llevan más de 15 años separados, Mateyko volvió a remarcar el lugar especial que ocupa Naanim en su vida: “La sigo protegiendo. Y ella también a mí. No es un tema de generación, de que somos más grandes”.

Juan Alberto Mateyko con sus dos hijos, Rosa y Juan Bautista.

Además, no dudó en elogiarla: “Ella está bellísima. El otro día fui con mi hijo a buscarla, la acompañé al auto y la vi de verdad bellísima. Fue a Crónica y nada, después nos perdimos, cada uno hizo su vida, pero se lo dije: ‘Qué bella que estás’”.

Juan Alberto Mateyko en +CARAS.

Con estas declaraciones en +CARAS junto a Héctor Maugeri, Juan Alberto Mateyko dejó en claro que no volvería con Naanim Timoyko y lanzó una dura crítica hacia su actual pareja. Con respeto, cariño y gratitud, el histórico conductor recordó a la madre de sus hijos como el gran amor de su vida.

MDP