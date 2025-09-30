Pato Galmarini lo dijo: "Perón fue el hombre más importante de nuestra historia"

Fernando “Pato” Galmarini, histórico dirigente peronista y actual compañero de vida de Moria Casán, fue el invitado de lujo en una nueva emisión de +CARAS (CARAS TV), el ciclo de entrevistas íntimas conducido por Héctor Maugeri. Con la sinceridad que lo caracteriza, repasó su extensa trayectoria política y no dudó en definir a Juan Domingo Perón como “el hombre más importante de nuestra historia”.

Pato Galmarini y una vida entregada a la militancia

Aunque en su juventud soñaba con ser futbolista profesional, la militancia pudo más. Su compromiso con la causa lo llevó a sumarse en 1962 a la lucha peronista junto al Padre Mugica, dejando de lado sus ambiciones deportivas para dedicar su vida a la política.

Pato Galmarini y Héctor Maugeri.

Galmarini se formó en la Juventud Peronista y desde entonces su historia quedó marcada por el movimiento que considera parte de su identidad más profunda. Fue diputado nacional en los años ’80, etapa clave para la recuperación democrática tras la dictadura militar, y en los años ’90 ocupó la Secretaría de Deportes de la Nación durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, cargo desde el cual impulsó el CENARD y becas para atletas argentinos.

A sus 82 años, se mantiene como referente de consulta permanente dentro del peronismo, con una voz crítica y analítica sobre la actualidad y la historia política del país.

El recuerdo de Galmarini sobre Menem y su definición sobre Perón

En ese sentido, en la entrevista con Maugeri, expresó con orgullo: “Y el peronismo es amar al peronismo y amo el peronismo. Quiero el peronismo porque quiero a la gente del peronismo y, por supuesto, quiero a la Argentina. Es más, yo siempre digo: ‘Si tuviese que morir y resucitar o volver a nacer, quisiera ser argentino, peronista y de Boca’. Y esto es mi código, estos son parte de mi vida”.

Al ver una imagen de Perón, Galmarini no dudó en expresar: “Perón para mí ha sido, y para muchos, el hombre más importante de nuestra historia. El hombre que le devolvió a muchos argentinos la posibilidad de ser hombres y mujeres, de poder estudiar. La dignidad”.

También recordó con cariño al expresidente riojano, con quien compartió gestión y amistad: “Con Carlos Menem viví una etapa que añoro porque lo quise mucho a él. Era mi amigo. Yo no sé si fui su gran gran amigo, pero era un tipazo. Difícilmente frente a alguien te dijera: ‘Estás equivocado’. Te daba tu lugar. Después, si te tenía que decir de todo, te decía de todo”.

Hoy, Pato Galmarini disfruta de su presente acompañado por Moria Casán y sus 11 nietos, pero no deja de lado su pasión por la política ni su identidad peronista. Su declaración sobre Perón sintetiza la esencia de una vida entera entregada a un ideal: la justicia social y el amor por el pueblo argentino.

MDP