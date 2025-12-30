Las palabras de Romina Gaetani sobre Luis Cavanagh, su pareja denunciada por violencia de género: "Es distinto. Juntos somos dinamita"

En medio de la conmoción que generó la denuncia por violencia de género contra su pareja, vuelven a cobrar fuerza las palabras que Romina Gaetani había compartido meses atrás sobre su vínculo con el empresario Luis Cavanagh. En diciembre de 2024, la actriz fue una de las invitadas de lujo de +CARAS, donde mantuvo una charla íntima con Héctor Maugeri y habló sin filtros de su relación, en un clima distendido y de absoluta confianza.

Romina Gaetani y un amor que definió como distinto

"Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis Cavanagh es empresario. Lo amo. Estoy enamorada", decía entonces Romina, con la calidez y la sinceridad que la caracterizan. En aquel diálogo, la actriz describía el vínculo como algo diferente a sus experiencias anteriores, marcado por una fuerte identificación mutua. "Es muy parecido a mí, creo que por eso somos dinamita. Este amor es distinto, lo encuentro muy parecido a mí en muchas cosas", explicaba, dejando en claro la intensidad emocional que atravesaba ese momento de su vida.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Durante la entrevista, Gaetani también se refirió a la dinámica cotidiana de la pareja y a la manera en que ambos preservaban sus espacios personales: "Él está en su casa, yo estoy en la mía". Esa elección, lejos de los modelos tradicionales, era presentada como uno de los pilares del vínculo. Romina hablaba de "un amor que sumaba, sin invadir, y que la encontraba plena" después de un año de noviazgo.

Romina Gaetani y la escena que reveló tensiones por celos

En esa misma charla con +CARAS, la actriz relató una situación puntual que hoy adquiere otra lectura. Contó que, durante una función de la comedia que protagonizaba, su madre percibió cierta incomodidad en Luis al verla besar a su compañero de escena, Marcelo de Bellis. "Mi mamá, que estaba al lado de Luis, me dice: ‘Ay, percibí que se puso como tenso en la platea’", recordó.

Por su parte, la artista explicó que había hablado del tema con su pareja desde un lugar "amoroso y profesional". "Con todo el amor del mundo le expliqué y seguimos hablando de qué se trata. Uno no siente nada, no pasa nada, todo es para la cámara. Soy buena actuando", afirmaba, marcando una clara separación entre la ficción y la vida personal.