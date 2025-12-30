Filtraron el parte policial de la detención de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani

Romina Gaetani se convirtió en noticia luego de que saliera a la luz que sufrió violencia de género por parte de su expareja Luis Cavanagh. La actriz hizo la denuncia policial y debió ser internada por los golpes que recibió, según trascendió. Ahora, Ángel de Brito sumó más detalles sobre la detención de quien fue novio de la artista.

El informe de la policía sobre el episodio de violencia de género que sufrió Romina Gaetani por parte de su expareja

Romina Gaetani atraviesa un duro momento personal. La cantante llamó a la policía en un estado nervioso para denunciar a su expareja Luis Cavanagh. Una vez que los oficiales arribaron a su residencia ubicada en el Tortugas Country Club, pudieron notar que presentaba visibles marcas en su cuerpo, por lo que se comunicaron rápidamente con el SAME.

Romina Gaetani

La ambulancia llegó al lugar y decidió trasladarla al hospital Central de Pilar. La actriz habría presentado golpes visibles y debió ser asistida de urgencia luego de la intervención policial. En las últimas horas, la noticia fue tomando relevancia en los medios debido a la exposición pública de la actriz. Por esta razón, Ángel de Brito trató el tema en LAM y reveló que intentó comunicarse con ella pero no pudo contactarla hasta el momento.

Además, contó que posee el parte policial: "Dice y quiero ser textual, ‘policial de comando Pilar son comisionados por sistema 911, al Tortugas Country Club, por un hecho de violencia de género´”. El conductor continuó leyendo en voz alta el documento oficial que registra lo ocurrido en la propiedad de Romina Gaetani: “Una vez en el lugar se mantuvo entrevista personal con personal de seguridad, quienes manifestaban que una femenina había sido agredida por su pareja. Ante ello se solicitó ambulancia y personal policial".

“Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, actriz, quien relató que su pareja era agresivo por celos, por lo que se solicitó el traslado de la misma en ambulancia hasta el hospital central de Pilar”, concluyó en su programa de América siento totalmente cauteloso y a la espera de saber cómo se encuentra la artista. De esta manera, filtraron el parte policial de la detención de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani.

Así hablaba Romina Gaetani de los celos de su pareja, Luis Cavanagh "Percibí que se puso tenso"

En diciembre de 2024, Romina Gaetani fue una de las invitadas de lujo de +CARAS, donde mantuvo una charla íntima con Héctor Maugeri. En aquel encuentro, la actriz se mostró enamorada y habló abiertamente de su relación con el empresario Luis Cavanagh. “Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis es empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí”, expresó entonces, describiendo el vínculo desde un lugar de complicidad y cercanía.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Durante la entrevista, Gaetani también se refirió, con tono distendido, a una situación vinculada a los celos. Contó que, durante una escena teatral en la que compartía un beso con Marcelo De Bellis, su pareja habría tenido una reacción de incomodidad desde la platea. “Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, recordó la actriz. Acto seguido, reveló la charla que mantuvieron después del episodio. "Él me preguntó cómo es eso de los besos. Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que es todo para la cámara. Soy buena actuando”, aclaró. Palabras que hoy cobran otra dimensión a la luz de los hechos recientes.