Moria Casán, Laurita Fernández y Jimena Monteverde: los drásticos cambios de la televisión para los próximos meses

Durante la última emisión de Intrusos, Adrián Pallares dio a conocer los movimientos que el canal prepara para los próximos meses. Las novedades involucran a figuras como Laurita Fernández, Jimena Monteverde y el desembarco de Moria Casán, que marcará un cambio fuerte en la grilla en El Trece.

Laurita Fernández

Estos cambios reflejan una estrategia de renovación por parte de El Trece, que busca reforzar su programación con nombres de peso y propuestas variadas, desde el magazine hasta el entretenimiento, apostando a atraer a un público diverso en franjas horarias claves.

El futuro de El Trece: Los próximos cambios que se vienen

Durante el debate en el piso de Intrusos se explicó cómo se reorganizará la programación matutina. Laurita Fernández fue mencionada como una de las protagonistas de este nuevo esquema: “Ayer tuvimos nota y Laurita Fernández dijo que por ahora no tenía nada”, aclararon en el ciclo, aunque al mismo tiempo reconocieron que es uno de los nombres que la producción tiene en carpeta para los próximos meses.

Por su parte, también se habló del futuro de Jimena Monteverde en la pantalla. “Se habla también de Jimena Monteverde, creo que esto es la tal Ufal. Yo ayer hablé con gente del programa y me dijeron nosotros no sabemos nada”, relataron, señalando que todavía no hay confirmaciones oficiales, pero seguiría siendo parte de la programación del canal.

La gran sorpresa fue la llegada de Moria Casán a las mañanas de El Trece. En Intrusos se reveló que el proyecto ya está encaminado: “Moria Casán iría a las mañanas de El Trece. El mismo horario que está haciendo en este momento Belén Ludueña, a las 9 de la mañana”. Además, se adelantó que su debut está previsto para el mes de noviembre y que ya comenzaron las negociaciones por contratos y nombres de panelistas.

Moria Casán sobre su llegada a El Trece

En una reciente nota, Moria Casán se pronunció sobre su llegada a El Trece y el horario que estaría ocupando: “Me están dando el pésame porque voy a trabajar por la mañana. Todo el mundo me llama como a la mañana”, ironizó la one sobre las reacciones que generó la noticia.

Moría Casán

Con su estilo provocador, Moria explicó por qué aceptó la propuesta: “A mí me llaman de Canal 13 y me dicen queremos que tengas la mañana. Y yo dije, sí, ¿saben por qué? Porque soy virgen de la mañana y quiero que Canal 13 me desvirgue”. Y remató: “Yo soy una mujer inteligente, culta, brillante y, sobre todo, soy una figura y tengo estelaridad. Así que lo mío es único. Lo demás, cotillo”.

De esta manera, la televisión se prepara para recibir un nuevo ciclo con la marca inconfundible de Moria Casán, mientras Laurita Fernández y Jimena Monteverde también forman parte de los cambios que reconfigurarán la pantalla de El Trece en los próximos meses.