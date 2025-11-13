Laurita Fernández se tomó vacaciones en la playa: una por una, todas las fotos de sus días de relax

Laurita Fernández está de vacaciones en las paradisíacas playas de Brasil con amigas. "Cuando se juntan: para eso trabajo, la vida es hoy y me lo merezco", la conductora de Bienvenidos a Ganar compartió un divertido video en su cuenta personal de Instagram donde se la ve con maletas en mano en el aeropuerto junto a dos jóvenes. Minutos después, desplegó un álbum de las postales más destacadas de sus días de relax.

Laurita Fernández de vacaciones en la costa de Brasil

Este jueves 13 de noviembre, la famosa red social de la camarita de Laurita Fernández se llenó de imágenes donde se la ve completamente relajada disfrutando de las playas de Brasil en buena compañía. Las fotografías hablan por sí solas. Risas, tragos, sol, mar, playa y las infaltables reposeras y sombrillas para regocijarse de una estadía llena de relax.

Como era de esperarse, la presentadora de El Nueve se alojó en un hotel con vista privilegiada al mar. Pese a que no dio detalles de su destino, al momento de realizar el posteo, deslizó las letras BR, lo que haría referencia a que está en el país vecino.

Asimismo, al momento de analizar la gastronomía del lugar y los platos típicos, se pudo observar que en uno de ellos está el Cristo Redentor sobre un plato dulce que contenía trufas y un macarrón rosado. Además, no faltaron las caipirinhas, los desayunos saludables, los cafés instantáneos y los bocaditos de langostinos y animalitos marinos rebozados.

La micro bikini de Laurita Fernández que generó suspiros

Laurita Fernández eligió una micro bikini a rayas para posar al rayo del sol en las desérticas playas de Brasil. En este marco, para despejar su rostro se colocó una vincha en tono nude que combinó con su sugerente traje de baño. También aprovechó a tomas sol en la reposera para lograr un bronceado perfecto en una de las épocas más calurosas del año.

En otra de las imágenes brindadas vistió un conjunto de dos piezas total white texturizada. Se trata de un selfie de estilo veraniego y chic, enfocado en tonos neutros. Laurita, sumó una camisa de lino blanca sobre los hombros, un sombrero de paja de ala ancha y un collar de caracoles blancos -cowrie shells-. Con un make up es natural y cabello al viento, la modelo mostró que pude conservar la sofisticación aún en los momentos más relajados de su vida.

De esta manera, Laurita Fernández dejó por un momento de lado su ajetreada vida laboral para sumergirse en la tranquilidad y la calma que brinda el mar. Sobre todo, cuando se está rodeado de buena compañía y con la calidad y el confort que ofrece el lugar. Por su parte, sus seguidores celebraron esta pausa en sus proyectos laborales y destacaron su belleza natural, su rostro distendido y el merecimiento por su trabajo cotidiano.

