El reconocido locutor y conductor Juan Alberto Mateyko abrió su corazón en una íntima charla con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV). A sus 81 años, el histórico creador de La movida del verano repasó uno de los capítulos más duros de su vida: su crisis personal y profesional que lo llevó a dejar Miami para regresar a Buenos Aires.

Nacido en Buenos Aires el 26 de marzo de 1944, Mateyko forjó una trayectoria de casi cinco décadas con pasos memorables por radios como El Mundo, Rivadavia y Mitre. En televisión alcanzó la cima con La movida del verano, un clásico de los 90 que durante ocho años reunió multitudes en Mar del Plata. Su carisma lo convirtió en una de las figuras más queridas de la TV y la radio, cosechando 25 premios Martín Fierro, incluido uno de Oro.

Juan Alberto Mateyko durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS.

El momento más duro de Juan Alberto Mateyko

Sin embargo a principios de los años dos mil, cuando todo parecía consolidado, su vida dio un giro inesperado. Junto a su gran amigo, el reconocido artista tucumano Palito Ortega, viajaron a Miami y armaron una productora de televisión. A pesar del éxito del proyecto, atravesó una etapa difícil a nivel personal y profesional.

“El que estaba mal era yo. Me estaba separando, divorciando. No era clara mi postura, mi situación, había viajado a Miami, me instalé con Palito, me instalé con Norberto Román, abrimos una productora, nos fue bien, pero me tiraba Buenos Aires”, reconoció.

Ese tiempo en Miami afectó su matrimonio con la actriz y vedette Naanim Timoyko, madre de sus dos hijos, Rosa María y Juan Bautista. La distancia y la ausencia hizo lo suyo. Tras 20 años de matrimonio, en 2008, se separó de quien definió como “el amor de su vida”.

Naanim Timoyko y Juan Alberto Mateyko.

“La distancia, el hecho del desencuentro, esto de hablar por teléfono solamente, hizo que yo volviese después de 3 años en Miami. Y las ausencias tienen mucho que ver. No estaba la llamita del amor que nació muy fuerte con Naanim, se estaba apagando por culpa de la ausencia. Una cosa es estar en Córdoba viajar una vez por semana a Buenos Aires y otra es instalarme en Miami”, explicó nostálgico.

Conmovido, agregó: “Nos veíamos poco, yo los extrañaba mucho, extrañaba esa casa que había hecho con el esfuerzo de casi toda mi vida. Aunque no vivía mal en Miami, me sentía solo”.

Juan Alberto Mateyko y el renacer de su carrera en Córdoba

Su tormentoso regreso a la Argentina, marcado por el proceso de separación con Naamin, lo llevó a tomar una decisión que marcaría un nuevo comienzo: aceptar la propuesta de Radio Mitre Córdoba. “Hay una radio, Cadena 3, que cuando llegué tenía entre el 85% y el 90% del encendido. Radio Mitre Córdoba solo el 10%. Hoy, septiembre de 2025, estamos juntos a la par”, relató con orgullo.

Pero no fue fácil, atravesó altibajos y momentos de tristeza que eligió disimularlos: “Porque lo disimulo. Cuando lo disimulo, yo me doy cuenta y trato de que la gente no se dé cuenta. Quien se da cuenta es mi hija, que estaba en Barcelona. Y me preguntó, "¿Cómo estás?" Yo intentando hacer ficción le decía, "Fantástico, bárbaro, esto, lo otro". "¿Sabés que no?", me dijo”.

Juan Alberto Mateyko en +CARAS.

Rechazó varias propuestas para volver a Buenos Aires y eligió quedarse en Córdoba, la ciudad que lo recibió en plena crisis y lo vio reinventarse. Hoy, con cerca de 50 años de carrera, disfruta de un presente sereno y conduce La Movida de la Noche, su programa en Radio Mitre Córdoba. “Yo voy feliz a la radio, termino con una adrenalina y unas ganas de regresar al otro día. Lo que me serena, me tranquiliza y te juro por mi vida que es tu programa”, le dijo a Maugeri.

Juan Alberto Mateyko eligió +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri en CARAS TV y NET TV, para recordar la etapa más difícil de su vida. Con la honestidad que lo caracteriza, dejó en claro que, pese a las caídas, logró reinventarse en Córdoba y transformar su mayor crisis en un nuevo comienzo

MDP