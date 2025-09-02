Tras la nota de Juan Alberto Mateyko con Maugeri, Naanim Timoyko rompió el silencio: "No sé si él está enamorado de mí"

Naanim Timoyko rompió el silencio tras las declaraciones de Juan Alberto Mateyko en su entrevista con Héctor Maugeri, donde el conductor recordó momentos de su relación y habló sobre los motivos de la separación. La actriz respondió con serenidad, compartiendo su mirada sobre el vínculo que los unió durante más de 20 años y el afecto que aún conserva por el quien fue su compañero de vida y padre de sus hijos.
Naanim Timoyko le respondió a Juan Alberto Mateyko tras su entrevista con Maugeri
Naanim Timoyko rompió el silencio tras las declaraciones de Juan Alberto Mateyko en la entrevista que mantuvo con Héctor Maugeri en +CARAS. En medio de recuerdos compartidos y gestos de afecto, la actriz se refirió a su vínculo con el conductor y dejó en claro que no sabe si el artista sigue enamorado de ella.
Luego de que el actor expresara que hay cosas de la pareja actual de la bailarina que no le gustan, ella decidió responder en el programa de A la Tarde (América), con tono sereno y habló sobre el vínculo que los unió durante más de dos décadas, la familia que formaron y el presente que hoy transita junto a su actual pareja, Daniel Secondo.
En su charla con Karina Mazzocco, Naanim Timoko comentó que ella estuvo, hace algunas semanas, enferma por neumonía, al igual que su hija, y que por eso fue la preocupación de Juan Alberto Mateyko. “Él pasó muchas situaciones feas conmigo donde me vio vulnerable, y capaz sigue viendo esa fragilidad y por eso se preocupa”, comentó sobre la polémica.
Durante la entrevista con +CARAS (Caras TV), el actor definió a la modelo como “el amor de su vida” y recordó momentos compartidos, desde el inicio de la relación en los años ochenta hasta la crianza de sus hijos, Rosa María y Juan Bautista. A su vez, reveló que la separación se dio por diferencias en los ritmos de vida y por la decisión de ella de priorizar la maternidad.
Ante estas declaraciones, Naanim Timoko eligió responder desde el respeto y gratitud ante las palabras del Juan Alberto Mateyko: “No sé si él está enamorado de mí”. Sin embargo, destacó el cariño que aún existe entre ellos y el rol fundamental que el actor sigue cumpliendo en su vida, especialmente en relación a sus hijos.
“Juan siempre estuvo presente, sobre todo en los momentos importantes. Es un padre muy comprometido y eso lo valoro profundamente”, expresó Naanim Timoyko. En la misma línea, recordó que tras su separación tuvieron grandes desacuerdos, pero con el tiempo la relación cambió y lograron mantener una relación cordial basada en el respeto mutuo y en el cuidado de la familia que formaron.
Por su parte, la bailarina destacó que está feliz en pareja con Daniel Secondo y comparten su vida desde hace 11 años. En la entrevista, se mostró feliz con su presente y agradecida por el acompañamiento que recibe. “Estoy bien, tranquila, con una persona que me respeta y me cuida”, comentó dejando ver que atraviesa una etapa estable y serena.
Sobre su vínculo con Juan Alberto Mateyko, fue clara: “Le tengo mucho aprecio. Compartimos muchos años, muchas cosas. No todo termina cuando una relación se termina”. También comentó que, a pesar de las diferencias que llevaron a la separación, siempre hubo una intención de cuidar el entorno familiar. “Cuando empezamos a hablar de separarnos fue que a mí me diagnosticaron una dura enfermedad, fue un tratamiento largo de cinco años y él estuvo presente en todo momento”, concluyó.
Naanim Timoyko se refirió con claridad al vínculo que mantiene actualmente con Juan Alberto Mateyko, luego de la nota que él brindó a Héctor Maugeri. Sin desestimar los momentos felices que vivieron juntos, destacó que el afecto y el cuidado mutuo aún existe entre ellos y remarcó el rol presente que el actor conserva en su vida familiar.
VDV