Tras la nota de Juan Alberto Mateyko con Maugeri, Naanim Timoyko rompió el silencio: "No sé si él está enamorado de mí"

Naanim Timoyko rompió el silencio tras las declaraciones de Juan Alberto Mateyko en su entrevista con Héctor Maugeri, donde el conductor recordó momentos de su relación y habló sobre los motivos de la separación. La actriz respondió con serenidad, compartiendo su mirada sobre el vínculo que los unió durante más de 20 años y el afecto que aún conserva por el quien fue su compañero de vida y padre de sus hijos.

Naanim Timoyko rompió el silencio tras las declaraciones de Juan Alberto Mateyko en la entrevista que mantuvo con Héctor Maugeri en +CARAS. En medio de recuerdos compartidos y gestos de afecto, la actriz se refirió a su vínculo con el conductor y dejó en claro que no sabe si el artista sigue enamorado de ella.

Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko

Luego de que el actor expresara que hay cosas de la pareja actual de la bailarina que no le gustan, ella decidió responder en el programa de A la Tarde (América), con tono sereno y habló sobre el vínculo que los unió durante más de dos décadas, la familia que formaron y el presente que hoy transita junto a su actual pareja, Daniel Secondo.

En su charla con Karina Mazzocco, Naanim Timoko comentó que ella estuvo, hace algunas semanas, enferma por neumonía, al igual que su hija, y que por eso fue la preocupación de Juan Alberto Mateyko. “Él pasó muchas situaciones feas conmigo donde me vio vulnerable, y capaz sigue viendo esa fragilidad y por eso se preocupa”, comentó sobre la polémica.

Naanim Timoyko

Durante la entrevista con +CARAS (Caras TV), el actor definió a la modelo como “el amor de su vida” y recordó momentos compartidos, desde el inicio de la relación en los años ochenta hasta la crianza de sus hijos, Rosa María y Juan Bautista. A su vez, reveló que la separación se dio por diferencias en los ritmos de vida y por la decisión de ella de priorizar la maternidad.

Ante estas declaraciones, Naanim Timoko eligió responder desde el respeto y gratitud ante las palabras del Juan Alberto Mateyko: “No sé si él está enamorado de mí”. Sin embargo, destacó el cariño que aún existe entre ellos y el rol fundamental que el actor sigue cumpliendo en su vida, especialmente en relación a sus hijos.

“Juan siempre estuvo presente, sobre todo en los momentos importantes. Es un padre muy comprometido y eso lo valoro profundamente”, expresó Naanim Timoyko. En la misma línea, recordó que tras su separación tuvieron grandes desacuerdos, pero con el tiempo la relación cambió y lograron mantener una relación cordial basada en el respeto mutuo y en el cuidado de la familia que formaron.

Por su parte, la bailarina destacó que está feliz en pareja con Daniel Secondo y comparten su vida desde hace 11 años. En la entrevista, se mostró feliz con su presente y agradecida por el acompañamiento que recibe. “Estoy bien, tranquila, con una persona que me respeta y me cuida”, comentó dejando ver que atraviesa una etapa estable y serena.

Juan Alberto Mateyko junto a sus hijos Rosa y Juan Bautista

Sobre su vínculo con Juan Alberto Mateyko, fue clara: “Le tengo mucho aprecio. Compartimos muchos años, muchas cosas. No todo termina cuando una relación se termina”. También comentó que, a pesar de las diferencias que llevaron a la separación, siempre hubo una intención de cuidar el entorno familiar. “Cuando empezamos a hablar de separarnos fue que a mí me diagnosticaron una dura enfermedad, fue un tratamiento largo de cinco años y él estuvo presente en todo momento”, concluyó.

Juan Alberto Mateyko en +CARAS

Naanim Timoyko se refirió con claridad al vínculo que mantiene actualmente con Juan Alberto Mateyko, luego de la nota que él brindó a Héctor Maugeri. Sin desestimar los momentos felices que vivieron juntos, destacó que el afecto y el cuidado mutuo aún existe entre ellos y remarcó el rol presente que el actor conserva en su vida familiar.

VDV