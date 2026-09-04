A 12 años de la muerte de Gustavo Cerati, su hermana Laura compartió una foto inédita: “Jugando a ser un superhéroe”

A doce años de la muerte de Gustavo Cerati, su familia volvió a acercar a sus seguidores a la intimidad del reconocido músico argentino a través de varias imágenes inéditas. En esta ocasión, su hermana Laura Cerati compartió una fotografía de la infancia del exlíder de Soda Stereo. También, su hija Lisa reveló una fotografía que pocos conocían.

Así recordó Laura Cerati a Gustavo Cerati en un nuevo aniversario de su muerte

Gustavo Cerati murió el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, luego de permanecer cuatro años en coma como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió al finalizar un concierto en Caracas, Venezuela, en mayo de 2010. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en el mundo de la música, en millones de fanáticos que lo siguieron desde Soda Stereo hasta su etapa de solista y principalmente en su familia.

Gustavo Cerati junto a su hermana Laura//Instagram

Al cumplirse 12 años del triste adiós del artista, su hermana menor Laura Cerati rindió un homenaje publicando en sus redes sociales una fotografía inédita que muestra a un pequeño Gustavo Cerati de niño. Este recuerdo conmovió a los seguidores de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock.

En dicha instantánea, se puede ver al exlíder de Soda Stereo con unos guantes y una capa, en una escena cotidiana de su infancia que refleja la imaginación que acompañó a su niñez. “Hoy con esta hermosa foto te recuerdo jugando a ser un superhéroe”, escribió Laura y completó con un simple “Gus” junto con emoji de corazones rojos y una carita con ojos de estrellas.

Gustavo Cerati de niño jugando a ser superhéroe//Instagram de Laura Cerati

Los mensajes de los seguidores de Cerati no tardaron en llegar y la publicación se llenó de palabras llenas de afecto. “Lo soñó y lo logró”, “En su canción cita ...un hombre alado extraña la tierra ...si el tan solo supiera lo mucho que la tierra lo extraña”, “Amado y recordado siempre”, “Nuestro superhéroe Gus siempre en nuestros corazones”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

El tierno posteo de Lisa Cerati en homenaje a su papá Gustavo Cerati

Además de la imagen compartida por su hermana Laura, Lisa Cerati, hija del músico, también publicó un recuerdo familiar. A través de una historia en redes sociales, difundió una fotografía de cuando era niña, en la que aparece junto a su hermano, Benito Cerati, y su padre.

La joven compartió en una de sus historias de Instagram una fotografía en donde los dos niños están junto a su padre sosteniendo unos micrófonos, una escena que muestra el vínculo cotidiano de Gustavo Cerati con sus hijos. Además, Lisa dejó que la imágen diga más que mil palabras y solo puso un emoji de corazón rojo, sintetizando el amor hacia su papá.

Posteo de Lisa Cerati junto a su papá Gustavo Cerati y su hermano Benito//Instagram

Con el paso del tiempo, el legado de Gustavo Cerati continúa vigente. Sus canciones, tanto las que grabó con Soda Stereo como las de su etapa solista, siguen formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Temas como “De música ligera”, “Persiana americana”, “Crimen” y “Puente” mantienen una presencia constante en radios, plataformas digitales y homenajes.