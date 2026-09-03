Así está hoy Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, a sus 95 años y luego de algunas complicaciones de salud

Lilian Clark, madre de Gustavo Cerati, atraviesa una recuperación en su hogar después de haber enfrentado un delicado problema de salud que generó preocupación entre sus familiares. A sus 95 años, la mujer volvió a aparecer en las publicaciones que compartió su hija, Laura Cerati, quien mostró imágenes de una reunión y llevó tranquilidad a quienes siguen de cerca la vida de la familia del exlíder de Soda Stereo.

Lilian Clark, la madre de Gustavo Cerati reapareció en público en un encuentro familiar

En los últimos meses, Lilian Clark tuvo algunos altibajos en su salud, generando gran preocupación en sus allegados y también, en los seguidores del cantante. Sin embargo a partir de junio, la mamá de Gustavo Cerati demostró una notable mejoría. Fue su hija, Laura Cerati, quien había dado la primera noticia en el mes de junio y en ese entonces expresó: “No hay nada mejor que casa…Por suerte mamita ya de vuelta recuperándose de a poquito. Con muchos cuidados y mucho amor luego de unos días difíciles”.

Así está hoy Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati

El pasado lunes 31 de agosto, la hermana del cantante volvió a publicar cómo está su madre y lo hizo a través de una serie de fotografías en donde se puede observar a Lilian acompañada por sus seres queridos y disfrutando de una reunión familiar. “Sol y fuego de nuestro domingo. Momentos irrepetibles”, escribió Laura Cerati. Las imágenes fueron recibidas con afecto por los admiradores de Gustavo Cerati, quienes mantienen un vínculo especial con su madre debido al papel que desempeñó durante los años más difíciles del músico.

Lilian Clark, la madre de Gustavo Cerati, posó junto a su familia.

Actualmente, la mujer tiene 95 años y en las fotos se mostró feliz, causando gran alegría en los fanáticos de Soda Stereo, Además, causó furor por el colorido look que eligió para su tarde familia. En ese sentido, para tomar sol en el parque de la casa, Lilian lució un sombrero Paraná, aros, suéter rosa y un saquito rojo.

Lilian Clark, la mujer que estuvo con Gustavo Cerati hasta el último día de vida

Lilian Clark estuvo casada con Juan José Cerati, con quien tuvo tres hijos: Gustavo, Laura y Estela. Antes de que la trayectoria de su hijo la convirtiera en una figura conocida para el público, desarrolló actividades vinculadas con la escritura y el teatro. Sin embargo, su nombre tomó protagonismo a partir del accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Cerati en mayo del 2010, luego de dar un show en Caracas. Desde entonces, y durante los más de cuatro años en los que permaneció internado, Lilian sostuvo una presencia constante junto a él.

La madre del artista lo visitaba diariamente, le hablaba, le tomaba la mano y permanecía a su lado durante largos períodos. Su acompañamiento estuvo guiado por la esperanza de que el artista pudiera percibir su voz y su cercanía. Esa conducta inquebrantable despertó admiración entre sus seguidores y convirtió a Lilian en una de las figuras más queridas del entorno del músico.

Lilian Clark junto a Gustavo Cerati

Durante aquella etapa, Lilian Clark recibió también muestras de solidaridad provenientes de distintos lugares de América Latina. Incluso el papa Francisco envió mensajes de apoyo a la familia, que atravesaba uno de los momentos más complejos de su vida. Gustavo Cerati murió en septiembre de 2014, pero Lilian continuó representando un vínculo directo con su historia y su legado. A través de sus hijas, nietos y otros familiares, su figura sigue presente en homenajes, recuerdos y publicaciones relacionadas con el cantante.