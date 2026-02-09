200 mil personas eligieron al peor y mejor participante de MasterChef Celebrity: la lista completa

Con la recta final cada vez más cerca, MasterChef Celebrity entra en su etapa más decisiva. Las emociones están a flor de piel, las exigencias del jurado aumentan y los participantes saben que cualquier error puede costarles el delantal.

MasterChef Celebrity

En ese clima de tensión, el público también empezó a marcar posición. A través de una masiva votación que reunió cerca de 200 mil personas, los fanáticos de MasterChef Celebrity definieron quiénes son los concursantes más queridos y quiénes, por el contrario, generan mayor rechazo en esta temporada.

Los más queridos por el público

El gran favorito del público de MasterChef Celebrity es Ian Lucas, quien lidera cómodamente la lista con 35.740 votos, consolidándose como el participante más querido del certamen. Su crecimiento en la competencia y su perfil bajo parecen haber conquistado a la audiencia.



Los más votados en MasterChef Celebrity

Muy cerca aparece Cachete Sierra, con 27.559 votos, seguido por La Joaqui, que alcanzó los 25.544 votos y se mantiene firme entre los más bancados. El cuarto lugar es para Maxi López, con 25.530 votos, demostrando que su paso por el reality logró una buena conexión con el público. Completa el top cinco Leandro Leunis, con 21.361 votos, sosteniendo una imagen positiva de cara a las instancias finales.

Los participantes peor posicionados

En el otro extremo del ranking de MasterChef Celebrity aparece Emilia Attias, quien quedó en el último lugar con 8.011 votos, convirtiéndose en la participante menos elegida por el público. Apenas por encima se ubica Rocca Salvo Susana, con 8.784 votos. Más arriba, pero aún dentro del grupo de los menos valorados, se encuentran Miguel Ángel Rodríguez con 10.367 votos, El Turco Husain quien acumuló 12.039 votos y Andy Chango quien cerró con 12.043.

Los menos votados de MasterChef Celebrity

También figuran Sofía Gonet con 15.092 votos y Marixa Balli quien recibió 15.132 votos, quienes no lograron revertir la percepción negativa de una parte importante de la audiencia. Con la final de MasterChef Celebrity cada vez más cerca, el termómetro del público deja en evidencia quiénes llegan fortalecidos y quiénes deberán dar un giro urgente si quieren cambiar su imagen antes del desenlace del reality.