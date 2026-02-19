La detención del príncipe Andrés generó una gran polémica alrededor de la Casa Real británica y los medios especialistas en el tema. Las acusaciones por "mala conducta en el ejercicio de un cargo público", debido a filtración de información confidencial, vínculos con el caso Epstein, y denuncias de agresión sexual, abrieron una investigación alrededor de sus seres cercanos, y se dio a conocer que su exesposa, Sarah Ferguson, también podría enfrentar una complicada situación.

La complicada situación de Sarah Ferguson tras la detención del príncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein

La relación del príncipe Andrés y Sarah Ferguson continuó siendo unida, a pesar de su separación hace más de 30 años. En todo momento de acusaciones, ella se mostró del lado de su esposo y lo defendió frente a la prensa. Sin embargo, el 19 de febrero, el exduque de York fue detenido por la policía británica, y la relación de la exduquesa con el caso Epstein saltó a la luz, explorando una complicada situación para ella también. Según unos documentos publicados el martes 17 de febrero en Companies House, existía una estrecha relación entre Sarah y Jeffrey Epstein, tanto que lo trataba como su "amigo constante, generoso y supremo".

Esto llevó a que seis empresas vinculadas a la excuñada del rey Carlos III fueron liquidadas, y que sufriera el mismo destierro de Royal Lodge y sus títulos, como su exesposo. Sin embargo, muchos medios de comunicación especialistas también remarcaron que ella le habría pedido en constantes ocasiones al magnante dinero para pagar sus deudas, e incluso mantuvieron el contacto estrecho después de que él cumpliera prisión por delitos sexuales contra menores.

La actualidad de Sarah Ferguson y sus hijas

Tras haber perdido los títulos y propiedades de su exesposo Andrés Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson también debió mantener un perfil bajo y alejado a la mediatización, y muchos aseguraron que habría estado con amigos en los Alpes franceses antes de mudarse a los Emiratos Árabes Unidos. Su presente judicial no es muy diferente al del exduque de York, debido a la relación que ella también mantenía con Jeffrey Epstein, lo que la posicionó en la atención mediática.

Por su parte, sus hijas, Beatriz y Eugenia de York, se mantuvieron lejanas a sus padres desde el comienzo de las acusaciones, e incluso abrieron organizaciones para proteger y ayudar a las víctimas del caso Epstein. La Casa Real británica también mostró su separación del hermano del rey Carlos III, al emitir un comunicado, horas después de la detención del mismo. Por el momento, el proceso se encuentra en una fase de investigación activa, pero las redes sociales no tardaron en dar su propia sentencia a la situación.

