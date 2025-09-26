A sus 59 años, María Fernanda Callejón en una producción de fotos arriesgada

María Fernanda Callejón es parte del imaginario popular, de aquellos años 90 que viven hoy una especie de revival. Pero lejos de anclarse, la actriz quiso que su trayectoria diera lugar a algo nuevo: a Paola Menéndez, la querible villana que interpreta en “Viudas negras, putas y chorras”, la producción original de Flow y TNT creada por Malena Pichot que no solo reconectó a Callejón con su actriz, sino que le valió un reconocimiento, éxito y proyección que hoy disfruta a pleno.

“Venía de filmar películas, de estar en la tele como actriz de venida panelista. Porque en esta cultura hay que levantarla y resistir. Pero a partir de Viudas Negras hubo un renacimiento”, se sincera Callejón sobre la ficción argentina que, ambientada en los años ‘90, conquistó al público con su mezcla de humor negro, crítica social y una estética visual potente.

“A los 58 años, si me decías qué personaje quería ser, era esta villana. Acá había una creación de un guion, esto quiero decirlo; un guion inspirador, inteligentemente creado, que a Malena le costó 8 años”, enfatiza la actriz, quien protagonizó una producción de fotos que refleja la esencia del personaje que marcó otro hito en su camino artístico.

Callejón, tras una producción audaz, habló de su villana en la serie "Viudas negras, putas y chorras".

Qué dijo María Fernanda sobre Paola Menéndez, su personaje

“Pasaron tantas cosas lindas que pude encontrarle no solo el color, sino construir esta hembra alfa que terminó enseñándome. Puse mis 42 años de profesión, todo lo que sabía, todo lo que tenía en mi mente. A mí Paola me enseñó la determinación que hay que tener en la vida para ciertas cuestiones emocionales propias; el no filtro, el que todo te chupe un huevo, porque esa es una frase bien de Pao, y abordarlo desde el lugar más sano que es el humor negro", detalló la actriz.

Y agregó: "Porque además la serie es tan argenta, y Pao es tan argentina: le gusta la carne, siente la carne, es absolutamente carnívora y caníbal. Esa es una particularidad que tuve que construir, la forma de comer, la forma de disfrutar esa carne, de hacerme carne en esa carne."

"Paola me enseñó la determinación que hay que tener en la vida", dice la actriz sobre su personaje.

“En esta nueva bisagra con Pao Menéndez, quise representar desde la actriz el glamour que cuenta la serie. Yo soy un icono de los noventa. Y esta mujer era como una Poli Armentano (famoso PR de la noche porteña) femenina; manejaba cuatro boliches, tráfico de influencias, entre políticos, empresarios… todo lo que la noche implica”, afirma Fernanda. Y, sobre el suceso que fue “Viudas negras, putas y chorras”, agregó: “Creo que habrá una segunda temporada.”

Callejón como "Paola Menéndez", junto a los personajes de Malena Pichot y Pilar Gamboa.

La búsqueda de Callejón para componer a su personaje implicó también una transformación física. Le pidió a su odontólogo que le desplazara un diente, subió de peso y decidió filmar con muy poco maquillaje.

“A mí no me importaba estar linda en esta serie. La producción me quería cuidar y se los agradecí, pero yo quería estar lo más natural posible. Me dejé mi pelo, las lolas al viento, y no usé corpiño. Dije ¨si tengo que pelar la realidad, lo crudo, estoy acá, presente con toda mi humanidad¨”, contó la artista, quien hoy se presenta de miércoles a domingos con la obra teatral “Viuda & hijas”, en el Multitabarís y junto a Sofía Castiglione, Nora Cárpena y María Valenzuela.

"Fui víctima de violencia y lo voy a sostener hasta las últimas consecuencias”, aseguró Callejón.

“Este personaje me ayudó a determinarme, me enseñó a que las cosas hay que decirlas, y hay que decirlas aunque duelan”, confesó Callejón.

“Soy una mujer recuperándose. Mi esencia volvió a aparecer. Si bien pasé por situaciones muy límites, muy al límite, que me rompieron toda, aún así me estoy reconstruyendo, estoy sanando y me estoy reinventando. Cuando uno recupera su esencia, puede transmutar y transformar todo eso que vivió en algo superador. Fui víctima de violencia y lo voy a sostener hasta las últimas consecuencias”, aseguró, feliz con su presente, la actriz, quien asegura hoy estar sin pareja por elección.

Fotos: F. De Bártolo/ Perfil

Agradecimientos: Todos los looks son de @guzmanabsas zapatos @desttar Locación @presidentebar Asesora de moda @merpitrau ahora también conocida por su programa Sin Plan en el canal @whatcreativo