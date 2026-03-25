Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano tras el derecho a réplica de Carmiña

El clima dentro de la casa de Gran Hermano se cortaba con cuchilla tras una jornada marcada por la emoción, el perdón y, finalmente, la ruptura. Lo que comenzó como un intento de reparación histórica por parte de la producción terminó en el desenlace menos deseado: Mavinga tomó la decisión irreversible de abandonar el juego.

El detonante: El cara a cara con Carmiña que lo cambió todo

La salida de Mavinga no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una noche cargada de tensión. Semanas atrás, Carmiña había sido expulsada por Gran Hermano tras realizar comentarios racistas contra su compañera, comparándola con "alguien recién bajado del barco". En un intento por limpiar su imagen y buscar el perdón, la periodista paraguaya regresó al SUM para un careo virtual.

Aunque Mavinga reaccionó con una templanza admirable, perdonando a Carmiña "de todo corazón", el proceso interno fue mucho más destructivo de lo que se vio en cámara. El encuentro removió heridas profundas y, sobre todo, despertó una preocupación latente en la participante: el bienestar de sus hijas en el exterior.

Según trascendió en programas como DDM, el detonante fue una frase de Carmiña sobre el "revuelo" que se había armado afuera. Al mencionar indirectamente la repercusión mediática del escándalo racista, Mavinga entró en una espiral de ansiedad. "Si afuera se armó tanto lío, ¿cómo lo estarán pasando mis hijas?", habría sido la pregunta que la participante repitió incesantemente a sus compañeros antes de pedir su salida.

Mavinga y Carmiña tuvieron un cara a cara

"Abandono": La confirmación oficial de Santiago del Moro

Los rumores de renuncia comenzaron a circular cuando la señal de Directv Go y el vivo de Telefe sufrieron interrupciones momentáneas, justo después de que Mavinga expresara su deseo de irse frente a los demás hermanitos. La incertidumbre duró poco, ya que el conductor del ciclo utilizó sus redes sociales para dar el anuncio oficial.

"Nos informa el Big que, lamentablemente, esta noche alguien se retira del juego: abandono. Hoy, a las 22:15, gala de nominación", escribió Santiago del Moro en sus historias de Instagram.

Comunicado de Santiago del Moro

La producción de Gran Hermano Generación Dorada intentó disuadirla con una "reunión cumbre" en el confesionario, ofreciéndole contención psicológica y recordándole la importancia de su mensaje dentro de la casa. Sin embargo, la decisión de la mujer oriunda del Congo fue tajante: su salud mental y su familia estaban por encima del premio millonario.

En su comunicado, Gran Hermano dijo: "Lo que menos quiero es que se quede en un lugar que no está disfrutando. La noticia me pone triste y me hubiera gustado que encuentre las herramientas para quedarse, pero lamentablemente no pudo".

La salida de Mavinga genera un terremoto logístico en el programa. Al tratarse de una de las participantes con más apoyo del público y protagonista del conflicto más serio de esta edición, su ausencia obliga a reestructurar la dinámica del juego.

Con este abandono, se reavivan los rumores sobre un posible ingreso de emergencia o un repechaje anticipado. En las redes sociales, los fans ya especulan con el regreso de figuras fuertes como Furia Scaglione o la propia Carmiña (ahora que el conflicto legal parece haberse enfriado tras las disculpas), aunque por ahora Telefe mantiene el hermetismo sobre el futuro a corto plazo de Gran Hermano Generación Dorada.

AM