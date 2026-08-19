A 3 años de la muerte de Chico Novarro, Cecilia Milone recordó su romance secreto: "Yo no lo entendía"

El recuerdo de Cecilia Milone a tres años de la partida de Chico Novarro cobra una dimensión especial a través de una fotografía que la artista eligió compartir con sus seguidores. En la imagen, se observa al recordado músico en una tienda de instrumentos, sosteniendo una guitarra blanca con una sonrisa serena y rodeado de equipamiento técnico.

Esta escena remite a un episodio que Milone narró con precisión, sobre una búsqueda conjunta de un instrumento para un espectáculo, la cual concluyó con el músico tentado por una compra inesperada. La actriz acompañó la instantánea con palabras que enlazaron el paso del tiempo y la notable diferencia generacional que existía entre ambos protagonistas. “Te parecía tanto que hubiera 36 años entre nosotros… y yo no lo entendía… y yo ni lo sentía”, confesó conmovida en su mensaje en las redes sociales.

Cecilia Milone posteó una inédita foto a tres años de la muerte de Chico Novarro

Cecilia Milone y Chico Novarro: Un vínculo marcado por la complicidad y la creatividad

La historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro permaneció reservada durante años, manteniendo un perfil bajo que recién se hizo público tiempo después. Su primer encuentro ocurrió el 20 de noviembre de 2001 en la icónica confitería Tabac, un momento que la cantante rememora como un antes y un después en su vida. “Cuando lo vi entrar y me miró a los ojos, sentí que me veían por primera vez en la vida”, relató la artista sobre aquella jornada inicial que dio paso a una relación intensa.

El emotivo posteo de Cecilia Milone.

Durante los años que compartieron, Milone destaca una etapa de felicidad y productividad que considera irrepetible en su trayectoria profesional y personal. Ella sostiene que nadie la abrazó con tanta sinceridad, ni la hizo sentir tan plena como él durante esos años de constante escritura y creación. Sin embargo, el vínculo también enfrentó desafíos importantes debido a la estructura familiar que el músico respetaba y a sus propias visiones sobre los lazos afectivos.

El duelo transformado en arte por Cecilia Milone

El fallecimiento de Chico Novarro en 2023 significó un golpe profundo para la intérprete, marcando un proceso de transformación necesaria tanto en su carrera como en su intimidad. La artista admite que la pérdida puso en evidencia las fragilidades de sus vínculos anteriores, impulsándola a tomar decisiones determinantes para priorizar su propio bienestar. Este periodo de duelo encontró su canalización en el espectáculo "Las Cartas de un León", una obra creada y dirigida por la misma Milone como un homenaje directo al músico.

Cecilia Milone y Chico Novarro.

En escena, la actriz reconstruye anécdotas compartidas, fragmentos musicales y recuerdos personales para procesar el dolor de una manera constructiva. El espectáculo mezcla lo biográfico con lo artístico, consolidándose como un tributo donde, según afirma Cecilia Milone, el alma de su mentor supo rugir con fuerza a través de cada melodía. Hoy, a tres años de su partida, la imagen de Chico Novarro con su guitarra blanca funciona como un puente que conecta el pasado con un presente donde el recuerdo sigue presente.