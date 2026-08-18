Cómo fue la sorpresiva boda de Sofía Gala y Julián Della Paolera en el 2012

El reciente estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán se volvió centro de conversación en redes sociales y medios de comunicación, y posicionó a su hija, Sofía Gala, como una de las figuras más mencionadas por su jugada interpretación. La impactante producción audiovisual despertó una profunda intriga en el público digital hacia la historia personal de la joven actriz, quien participó de algunos escándalos y sorpresivas noticias a lo largo de toda su vida. Entre todos esos recuerdos, el acontecimiento que volvió a cobrar fuerza fue su recordada e inesperada boda del 2012, con el músico Julián Della Paolera, integrante de la banda Victoria Mil, cuando Sofía tenía 25 años.

Sofía Gala, Julián Della Paolera

Así fue el sorpresivo casamiento de Sofía Gala y Julián Della Paolera en 2012

El lunes 11 de junio de 2012, un sorpresivo e inesperado evento se robó la atención de los medios de comunicación. Sofía Gala y Julián Della Paolera, pareja de aquel entonces, decidió celebrar su unión con una boda en las oficinas del Registro Civil de Recoleta, ubicadas sobre la calle Uruguay en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia civil se caracterizó por ser sumamente íntima y veloz, contando con la presencia de familiares muy cercanos como la pequeña Helena, la primera hija de Sofía, y Moria Casán, quien postergó sus compromisos laborales de esa jornada para acompañar el gran paso de su hija.

La actriz, que en ese momento tenía 25 años, llegó al lugar con un look vanguardista que desafió los mandatos tradicionales al lucir un sofisticado medio velo negro sobre su rostro, combinado con un exclusivo vestido de la firma de alta costura Valentino. El músico, por su parte, mantuvo su fiel impronta rockera con un estilo descontracturado. Al salir del recinto, en medio de una intensa lluvia de arroz y el asedio de la prensa, los recién casados se detuvieron frente a los móviles de televisión que cubrían el acontecimiento en vivo para compartir su inmensa alegría.

"Hace poquito decidimos casarnos porque nos amamos. Ahora todo sigue con una comida con familiares y amigos, y después una fiesta en mi casa. Por ahora no nos vamos de Luna de Miel", contó Sofía. El flamante esposo reforzó esa complicidad ante los micrófonos, bromeando con los movileros sobre la velocidad del asunto y manifestando el profundo amor que los unía. Por su parte, Moria Casán expresó lo feliz que estaba: "Les agradezco que acompañen mi carrera, mi trayectoria, mi vida en estos momentos tan felices. Es para el Guiness. Hoy en día nadie se casa".

Una vez que concluyó la atención a los medios, la celebración se trasladó hacia un ámbito completamente privado y hogareño para evitar las cámaras. Los novios junto a sus invitados más íntimos disfrutaron de un cálido almuerzo familiar, y entrada la noche organizaron una descontracturada fiesta en su casa. Los novios prescindieron de una costosa luna de miel formal y prefirieron concentrarse en disfrutar los primeros días de su convivencia matrimonial, que abría la puerta a la formación de una familia con su primer hijo en común, Dante.

Dante, fruto del amor de Sofía Gala y Julián Della Paolera

Dante Della Paolera es el único hijo en común de Sofía Gala y Julián Della Paolera, pero el segundo de la actriz. Nació el 3 de diciembre de 2014, cuando su hermana Helena ya tenía los 6 años, y trajo una inmensa felicidad al hogar, convirtiendo a Moria Casán en abuela por segunda vez. El pequeño llegó para coronar una historia de amor intensa, pero que, con el paso del tiempo, comenzó a transitar un desgaste inevitable.

El matrimonio entre la actriz y el músico duró un total de seis años, llegando a su fin definitivo a principios del año 2018. Los motivos de la separación no estuvieron vinculados a terceros en discordia ni a escándalos mediáticos, sino a un proceso natural donde la pasión se transformó. La propia actriz confesó tiempo después que el amor de pareja se había terminado y que la convivencia se tornó difícil, lo que los llevó a tomar la madura decisión de distanciarse para preservar el bienestar de todos.

Moria Casán y su nieto, Dante / Créditos: CARAS

En la actualidad, Sofía Gala y Julián Della Paolera manejan la paternidad compartida, creando una excelente relación de amistad para la crianza de su hijo. Mientras que la actriz brilla, en medio del estreno de la serie de Moria Casán, el músico mantiene su bajo perfil mediático y sigue adelante con su banda indie.

A.E