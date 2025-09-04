La familia de Chico Novarro arremete contra Cecilia Milone: posible demanda a la vista

La familia de Chico Novarro expresó su malestar tras una publicación de Cecilia Milone en el día del cumpleaños del artista. El gesto de la actriz reactivó una tensión previa y derivó en una reacción que podría avanzar hacia una instancia legal, según lo comentado por periodistas especializados en el espectáculo.

El nuevo conflicto entre la familia de Chico Novarro contra Cecilia Milone

En el día en que Chico Novarro hubiera cumplido 92 años, una publicación de Cecilia Milone volvió a generar tensión con la familia del artista. El tema fue abordado en el programa A la Tarde (América), donde los periodistas analizaron el contenido del posteo que la actriz compartió en sus redes sociales, y comentaron la reacción que provocó en el entorno íntimo del músico.

Chico Novarro y Cecilia Milone

Según mostraron en el ciclo que conduce Karina Mazzocco, la artista publicó un video con imágenes de ella junto al cantautor argentino, acompañado por un texto poético y cargado de referencias personales. En el mensaje, recordó momentos compartidos y expresó sentimientos profundos, a quien definió como una figura central en su vida. “Renacé, Miki, por siempre jamás”, fue una de las frases que más llamó la atención del panel, por su tono íntimo.

Minutos después de que se difundiera ese contenido, Julieta Novarro, hija del artista, compartió en sus redes una imagen de su padre junto a su madre, Cristina Alessandro. El posteo, según la periodista, sería una respuesta directa al posteo de Cecilia Milone, en un gesto que buscó reafirmar el vínculo familiar y la figura de la esposa que acompañó a Chico durante décadas. “Siempre festejando”, escribió.

Durante el programa A la Tarde (América), los panelistas señalaron que la familia de Novarro se encuentra molesta por la insistencia de la actriz en referirse públicamente a una relación que, según ellos, no fue reconocida por el artista en vida. También se mencionó que existe la posibilidad de que se inicie una acción legal contra ella, aunque por el momento no se confirmó.

“La diferencia entre un posteo y otro es que el de Julieta estaba todos los años, mientras que el de la actriz comenzó a cambiar a partir de ahora”, comentó una de las periodistas del ciclo. Por su parte, Daniel Ambrosino expresó su malestar: “Me sorprende que todos piensen en la familia de Chico Novarro, en Julieta Novarro, en la viuda de Chico Novarro, y más me sorprende que nadie piense en el amor y, en todo caso, el dolor de Cecilia Milone”.

Posteo Julieta Novarro

En ese contexto, se comentó que la familia considera que la artista estaría utilizando el nombre de Chico Novarro para sostener una narrativa que, para la familia, no coincide con los recuerdos ni con lo vivido. También se recordó que, en otras oportunidades, Julieta Novarro había manifestado su incomodidad por las declaraciones de la actriz.

La posible demanda, según se comentó en el programa, estaría vinculada a la reiteración de publicaciones que la familia considera inapropiadas. Aunque no se dieron detalles sobre el tipo de acción legal que podría iniciarse, se mencionó que el entorno evalúa medidas para proteger la memoria del artista y evitar que se sigan difundiendo contenidos que, desde su perspectiva, no reflejan la realidad.

Chico y Julieta Novarro

La familia de Chico Novarro arremete contra Cecilia Milone tras una nueva publicación vinculada al recuerdo del artista. El gesto de la actriz volvió a generar incomodidad en el entorno del músico y reactivó una tensión que se mantiene desde hace tiempo. En este contexto, se mencionó la posibilidad de una demanda como parte de un planteo que busca resguardar la figura del cantante.

