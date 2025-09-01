Juli Poggio reveló los problemas de salud mental que atravesó tras salir de Gran Hermano

Juli Poggio es una de las ex participantes de Gran Hermano más querida del ambiente. Su simpleza, su dulzura y su impronta la convirtieron en una referente de marcas de belleza como así también influencer de miles de jóvenes que la siguen en redes sociales. Sin embargo, el haber estado encerrada en la casa más famosa del país durante más de cinco meses y medios le generó graves problemas de salud mental.

Así lo contó la cantante y modelo en la mesa de Almorzando con Juana (eltrece) donde sostuvo que se enfrentó a ataques de pánico al toparse con “la vida real” de golpe: "El lado B de la fama".

Juli Poggio en Gran Hermano | Twitter

Juli Poggio padeció problemas de salud mental tras salir de Gran Hermano

Al momento de participar de Gran Hermano, Juli Poggio tenía 21 años. En su paso por el show televisivo logró ganarse el corazón de los espectadores a tal punto de convertirse en una de las tres finalistas de la edición 2022/2023. Pero, una vez que salió y se incorporó a la cotidianidad, se topó con una realidad que la avasalló al punto tal de sufrir problemas de salud mental debido al brusco cambio de vida y a la alta exposición mediática.

“Empecé con ataques de pánico. No entendía lo que me pasaba, sentía que me faltaba el aire y que no podía controlar mi cuerpo”, comenzó diciendo. En este marco, la artista confesó que siempre soñó con ser famosa y ser reconocida, aunque la forma en la que cobró popularidad le jugaron una mala pasada. “Salís y de repente todo el mundo te conoce, te habla, te pide fotos. Es un shock muy grande”, dijo.

El integrar uno de los certámenes televisivos del país, como lo es Gran Hermano, conlleva sus consecuencias. Es que a diferencia de lo que Juli Poggio creía, su imagen no sólo estaba expuesta a las críticas positivas, sino a la mirada acusadora de los televidentes y seguidores del reality. “No podía dormir, me costaba salir a la calle. Sentía que todos me miraban y me juzgaban”, aseveró.

Esta situación se volvió incontrolable al punto tal que recurrió a ayuda profesional para amortiguar los síntomas y superar esta mala pasada que le estaba jugando su psiquis. Con el acompañamiento terapéutico y el cariño de su familia, aseguró que esa oscura etapa de transición ya pasó y que hoy se encuentra mucho mejor. No obstante, no quiso cerrar el tema sin antes aconsejarle a sus seguidores y todos los allí presentes que recurran a manos de expertos para salir de situaciones complejas: “No tengan miedo de pedir ayuda. Todos podemos pasar por momentos difíciles y está bien hablarlo”.

Juli Poggio, finalista de Gran Hermano 2022/2023 | Twitter

En la actualidad, Juli Poggio enfrenta al público en los escenarios más imponentes, donde despliega su talento y pasión por la música. Su carrera como solista y su tierna personalidad la llevaron a convertir su nombre en una marca registrada por en los medios de comunicación.

NB