A qué se dedica Juan Manuel Ramírez, el nuevo novio de Martita Fort

Martita Fort confirmó su romance con Juan Manuel Ramírez, un joven empresario uruguayo que logró conquistarla después de conocerse a través de una dinámica en el programa Blender at Night. La hija de Ricardo Fort, de 22 años, y su pareja, de 28, finalmente oficializaron su relación en vivo, después de varias semanas de señales y apariciones compartidas.

Marta Fort presentó a su nuevo novio, seis años mayor.

Quién es Juan Manuel Ramírez, el nuevo novio de Martita Fort

Juan Manuel Ramírez nació en Uruguay y tiene su propio emprendimiento vinculado al mundo de los vehículos. Según trascendió, se dedica a la compra y venta de autos y motos de alta gama, una actividad que desarrolla como empresario.

Además de su perfil laboral, el joven llamó la atención desde que comenzó a ser vinculado con la heredera de Ricardo Fort por su aspecto físico y bajo perfil. La pareja había decidido mantener el romance con cierta reserva hasta que la influencer comenzó a compartir algunas pistas en sus redes sociales.

Juan Manuel Ramírez, el nuevo novio de Martita Fort.

La historia de amor comenzó de una manera poco convencional. En junio, Martita participó de Blender at Night, el ciclo conducido por José María Listorti, en una dinámica en la que buscaba conocer posibles candidatos para acompañarla en un viaje.

Entre los perfiles que aparecieron estaba el de Juan Manuel Ramírez, que rápidamente llamó la atención de la influencer. Después de aquel primer acercamiento, ambos comenzaron a conocerse y viajaron juntos en distintas oportunidades.

Según trascendió, Juan Manuel Ramírez se dedica a la compra y venta de vehículos.

Aunque durante un tiempo Martita eligió preservar la identidad de su pareja, finalmente mostró una primera foto de Juan Manuel en sus redes sociales. En la imagen, el empresario aparecía recostado sobre una cama mientras abrazaba a un perro. La joven lo etiquetó y acompañó la publicación con un corazón, en una de las primeras señales públicas del romance.

La romántica propuesta de Juan Manuel Ramírez a Martita Fort

Uno de los datos que más llamó la atención alrededor de la pareja es la diferencia de edad entre Martita Fort y Juan Manuel Ramírez. Mientras ella tiene 22 años, él tiene 28, es decir, seis años más.

La foto de Juan Manuel Ramírez que compartió Martita Fort

La diferencia también fue mencionada durante la entrevista que ambos protagonizaron en Blender at Night. En ese momento, Juan Manuel aseguró que todavía se estaban conociendo y que aún no eran oficialmente novios, aunque aseguró que la respetaba "como si lo fuera".

Finalmente, ante la pregunta de Martita sobre qué faltaba para formalizar la relación, el empresario tomó el micrófono y le hizo la propuesta en vivo: "¿Querés ser mi novia?". Ella respondió inmediatamente: “Sí, quiero”, y ambos sellaron el momento con un abrazo y un beso.

Marta Fort.

Así, el programa que había sido el punto de partida para que Martita Fort y Juan Manuel Ramírez se conocieran terminó convirtiéndose también en el escenario donde decidieron oficializar su noviazgo.