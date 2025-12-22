En las últimas horas, un terrible caso policial envuelve a la realeza británica tras darse a conocer un triple estrangulamiento ocasionado presuntamente por Charles James Spencer-Churchill, primo lejano de Lady Di. Durante las próximas semanas, el pariente de la princesa de Gales y de Winston Churchill se sentará en el banquillo de los acusados y enfrentará un juicio en su contra. En este marco, los expertos en la familia real comenzaron a trazar su linaje familiar y su lazo sanguíneo con la recordada aristócrata argentina.

El primo de Lady Di en la mira de la justicia inglesa

Charles James Spencer-Churchill tiene 70 años y está acusado de ser el autor de tres estrangulamientos contra su exesposa Edla Griffiths, de 56 años, llevados a cabo entre 2022 y 2024 en Woodstock y Oxfordshire, Gran Bretana. El primo lejano de Lady Di es el duodécimo duque de Marlborough tras heredar el título a la muerte de su padre. Antes de asumir el ducado era conocido como Jamie Blandford.

A mediados de mayo del año pasado fue detenido luego de que su exesposa presentara formalmente las denuncias en su contra. Desde ese entonces, cumple prisión preventiva hasta que se desarrolle el juicio en su contra, que sería llevado a cabo el pasado jueves 18 de diciembre. No obstante, el aristócrata no se presentó ante el Tribunal de Magistrados de Oxford y el juez decidió aplazar el proceso hasta el próximo 5 de enero, cuyo escenario será el juzgado de High Wycombe.

Según la prensa británica, el hombre acusado habría tenido graves problemas de adicciones con el alcohol y las drogas en el pasado, lo que sería un factor crucial a la hora de evaluar los hechos.

El primo lejano de Lady Di fue catalogado como la oveja negra de la familia

Charles James Spencer-Churchill se casó con Edla Griffiths, catorce años menor que él. Fruto de su amor nació Lady Araminta Spencer-Churchill, de 18 años, de elevado perfil tras ser una de las participantes del evento de moda y tradición Baile de Debutantes de París.

Pese a su pertenencia a la realeza y al mantener un lazo sanguíneo con Lady Di, su nombre siempre fue sumamente observado por la realeza. Conocido como la “oveja negra de la familia”, James mantuvo siempre comportamientos. En este marco, en 1994 su propio padre asistió al tribunal para impedir que herede palacio de Blenheim -hoy declarado patrimonio cultural por la UNESCO-. “Creo que en todas las familias hay ovejas negras y eso no es nada nuevo. Hemos tenido algunos buenos y algunos malos”, declaró en aquella época el duque fallecido.

Charles James Spencer-Churchill, primo de Lady Di | Créditos: Twitter

En la actualidad, son pocas las personas y las entidades que se atreven a brindar una opinión respecto al primo de Lady Di. “La Blenheim Palace Heritage Foundation es consciente de que se han iniciado procedimientos legales contra el duque de Marlborough. La fundación no puede hacer comentarios sobre los cargos, que se refieren a la conducta personal y la vida privada del duque, y que son objeto de un proceso penal en curso”, manifestó uno de los portavoces que tiene la fundación del palacio real. De esta manera, se espera que el próximo año la justicia dictamine qué pasará con la situación procesal del acusado.

NB