Abel Pintos sorprendió a todos con un rotundo cambio de look: "Coherente y sofisticado"

Abel Pintos volvió a dar que hablar, esta vez lejos de los escenarios y más cerca del universo fashion. El cantante se sumó a un desafío viral propuesto por dos influencers y aceptó cambiar por completo su outfit frente a cámara, en un paso a paso que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La propuesta no solo mostró su buena predisposición y carisma, sino que también dejó en evidencia una evolución estética contundente. El contraste entre el “antes” y el “después” fue tan marcado que los seguidores no tardaron en destacar el resultado final.

Un look con exceso visual

En la primera parte del desafío, Abel Pintos apareció con un estilismo que remitía a una etapa más experimental, aunque poco contenida. El protagonista absoluto era un pantalón amarillo a rayas verticales que capturaba toda la atención y no dejaba espacio para que el resto del outfit respirara. La intensidad del color y el patrón generaban un impacto inmediato, pero también una sensación de saturación visual.

La musculosa negra, si bien funcionaba como prenda neutra, no lograba equilibrar el peso del pantalón ni aportar estructura al conjunto. A esto se sumaba el calzado tipo sandalia, que reforzaba una estética excesivamente informal, más cercana a lo improvisado que a una construcción estilística pensada. El resultado de Abel Pintos: un look ruidoso, con demasiados estímulos compitiendo entre sí y sin una narrativa clara.

Un look coherente y sofisticado

El cambio llegó con una paleta completamente distinta. Abel Pintos optó por un pantalón en tonos beige y gris, de calce amplio y caída relajada, que aportó elegancia sin esfuerzo y una base sólida para el resto del outfit. La elección de colores neutros generó una calma visual inmediata y elevó la imagen general.

La camisa blanca abierta sumó frescura y sensualidad de manera controlada, equilibrando la presencia de los tatuajes y aportando luminosidad. Los accesorios, como la bandana, y el calzado acompañaron el conjunto sin robar protagonismo, reforzando una estética relajada, masculina y contemporánea. Es así como Abel Pintos pasó de un look que buscaba impacto desde el exceso a uno que se sostiene desde la coherencia y la seguridad personal.