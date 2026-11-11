El accesorio que eligió Luciano Pereyra para su show en la misa del papa León XIV en Luján 

Luciano Pereyra compartió imágenes de su presentación antes del comienzo de la misa del Papa León XIV en Luján. Mediante su red social, el artista dejó ver el detalle que sumó a su vestuario para una jornada muy especial y cautivó a sus fanáticos.

El look de Luciano Pereyra para cantar antes de la misa de León XIV: traje a rayas y un accesorio especial

Luciano Pereyra fue uno de los grandes protagonistas de la jornada histórica que se vivió este miércoles en Luján, su ciudad natal. El cantante fue el encargado de musicalizar la espera de miles de fieles que se acercaron a la Basílica para participar de la misa de clausura del papa León XIV y lo hizo con una presentación cargada de emoción, en la que la música y la fe se encontraron frente a una multitud.

Además de su participación artística, Luciano Pereyra llamó la atención por el look que eligió para la ocasión. A través de sus historias de Instagram, el músico compartió algunas imágenes de su paso por el escenario y mostró en detalle uno de los accesorios que llevó en su vestuario: un pin con la imagen de la Virgen María, que se convirtió en la estrella de su apuesta.

El accesorio que lució Luciano Pereyra durante su presentación previa a la misa del Papa León XIV

Se trató de una pieza pequeña, pero con un importante significado simbólico. El accesorio presentaba la figura de la Virgen y estaba decorado con pequeños strass plateados y celestes que aportaban brillo y delicadeza. Las aplicaciones luminosas acompañaban los contornos de la imagen y sumaban un toque especial sobre la solapa de su saco. Así, Luciano Pereyra incorporó un guiño religioso a su vestuario, en sintonía con el sentido espiritual de la convocatoria.

Para acompañarlo, Luciano Pereyra optó por un conjunto de inspiración clásica y elegante. El intérprete llevó un traje negro con finas rayas blancas verticales, un estampado sutil que aportó textura y dinamismo a una silueta de impronta sastrera. La combinación de ambos tonos generó un efecto visual sobrio y sofisticado, ideal para una presentación de estas características.

El look de Luciano Pereyra para cantar antes de la misa de León XIV: traje a rayas y un accesorio especial

El saco, de corte tradicional y líneas definidas, se destacó por el delicado diseño de rayas que recorría toda la superficie de la prenda. Este recurso permitió alejarse del clásico traje negro liso sin perder elegancia. El pin de la Virgen, ubicado en la solapa, contrastó con el fondo oscuro y ganó protagonismo gracias a los destellos plateados y celestes. El look de Luciano Pereyra se completó con una camisa blanca y zapatos negros.

Luciano Pereyra, el encargado de musicalizar la espera del papa León XIV en Luján

La participación de Luciano Pereyra tuvo un condimento especial: nació en Luján y mantiene un vínculo muy cercano con la ciudad. Por eso, formar parte de la previa de la misa del papa León XIV representó una oportunidad para acompañar desde su música un acontecimiento histórico para su lugar de origen.

Frente a una Plaza Belgrano colmada de familias, peregrinos y fieles que habían llegado desde distintos puntos del país, el artista ofreció una presentación que acompañó las horas de espera antes de la llegada del Sumo Pontífice. Con la imponente Basílica como escenario de fondo, se convirtió en el principal número musical de la convocatoria.

Uno de los momentos más significativos de su presentación llegó con Solo le pido a Dios, el emblemático tema de León Gieco. La elección no fue casual: su mensaje de paz y fraternidad encontró una especial conexión con el espíritu de la jornada. Mientras Luciano Pereyra interpretaba la canción, los presentes se sumaron con sus voces y transformaron el momento en una expresión colectiva de emoción. Luego, continuó con Si no es contigo, uno de los temas más reconocidos de su repertorio, y Seré, otra de las canciones que forman parte de su trayectoria musical.

De esta manera, el accesorio que eligió Luciano Pereyra para su show previo a la misa del papa León XIV en Luján es un pin con la imagen de la Virgen decorado pequeños strass plateados y celestes. Además de su look, emocionó a los fieles con una presentación que incluyó clásicos de su carrera y "Solo le pido a Dios", el emblemático tema de León Gieco.