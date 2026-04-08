Tras su accidente, Barby Franco reveló las medidas de seguridad de su auto de lujo: "Literal, nos salvó la vida"

El ostentoso regalo que le propició Fernando Burlando a Barby Franco no significó solo un auto de alta gama, sino que, además, fue una inversión en materia de seguridad y confort para la modelo y su hija Sarah Burlando. Así quedó demostrado el pasado fin de semana de Pascuas cuando la influencer fue víctima de un siniestro vial junto a la pequeña generado por un utilitario -estilo rastrojero- que circuló en contramano sobre la ruta 3 causando un choque en cadena. En este marco, la joven sorprendió a todos sus seguidores al contar las asombrosas particularidades de su Tesla Cybertruck.

Barby Franco habló de su lujoso auto

En las últimas horas, Barby Franco abrió la caja de preguntas en perfil de Instagram para interactuar con sus seguidores. Como era de esperarse, algunos de ellos le consultaron sobre las actualizaciones de su accidente a la altura del kilómetro 69 de la Ruta 3, en dirección hacia San Miguel del Monte, en un tramo similar a una autopista -según consta en la denuncia realizada ante los efectivos de seguridad-.

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“¿Sarita quedó asustada después del accidente?” preguntó un usuario. Ante esta inquietud, la pareja del afamado abogado señaló: "Por suerte nunca se enteró del choque. Gracias a Dios no fue traumático para ella ni para su nany (en referencia a su niñera)". En esta línea, otros le consultaron sobre el matrimonio de jubilados que se llevó la peor parte ya que el airbag “explotó” debido a la frenada brusca. “Hablé ayer. Sí, están bárbaros por suerte y el perrito también”.

En esta línea, otro cibernauta puntualizó en el rodado de alta gama que le obsequió su marido y mostró interés por las particularidades que posee. Además de ser blindado, la creadora de contenidos reveló: "Es muy seguro. Tiene cámaras por todos lados, tanto internas como externas. Si ve algo raro el mismo auto llama al 911. Literal nos salvó la vida".

El lujoso auto de Barby Franco | Instagram

Barby Franco sobre el auto del futuro

El Tesla de Barby Franco no sólo llama la atención por sus pronunciadas líneas angulares y creado con acero inoxidable, sino también por ser uno de los modelos más exclusivos del mercado argentino. Según contó el día que se lo regaló el letrado, en el país sólo hay cinco ejemplares. Según trascendió, en Argentina existen muy pocas unidades de este modelo y su valor se aproxima a los 300 mil dólares, lo que lo posiciona como una auténtica joya sobre ruedas.

Además, el vehículo cuenta con tecnología de vanguardia y un sistema totalmente eléctrico pensado para optimizar el consumo energético. Al referirse a su funcionamiento, la influencer explicó que su carga es similar a la de un dispositivo electrónico, destacando la practicidad del sistema.

El lujoso auto de Barby Franco | Instagram

De esta manera, el impactante vehículo no solo se convirtió en un símbolo de lujo, sino también en un aliado clave en materia de seguridad. Tras el susto vivido en la Ruta 3, Barby Franco dejó en evidencia que la tecnología de última generación de su Tesla fue determinante para atravesar el episodio sin consecuencias mayores, reafirmando la importancia de contar con sistemas inteligentes que prioricen el cuidado de sus ocupantes.

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