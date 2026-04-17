Adiós a las dicroicas: Agustina Bascerano, ex de Germán Pezzella, impone la lámpara circular como tendencia para el vestidor

Agustina Bascerano, conocida también como ex pareja del futbolista Germán Pezzella, mostró en un video reciente donde mostró su vestidor personal para las redes. El recorrido empieza desde la puerta, pasa por estantes abiertos, cajones bajos y hasta un sector de calzado, y termina levantando la cámara hacia el cielorraso. Ahí está la verdadera protagonista de su publicación: un plafón circular blanco y sin ornamento.

Agustina Bascerano mostró una alternativa que puede desplazar a las clásicas luces dicroicas

Durante años, el vestidor estándar se iluminó, en líneas generales, con dicroicas: esos spots pequeños y múltiples incrustados en el techo que forman haces de luz puntual sobre la ropa, los cajones y el espejo. La lógica era práctica, pero visualmente fragmentada. Lo que propone Agustina Bascerano, de manera consciente o no, es exactamente lo contrario: reemplazar ese techo pinchado por una única fuente de luz más "escultórica" y continua, un plafón circular tipo flush mount que difunde la iluminación de manera pareja y envolvente.

Agustina Bascerano mostró una iluminación en sintonía con el estilo limpio del vestidor.

En el contexto de su vestidor, paleta neutra, muebles a medida en blanco, cortinas de gasa y un piso de color claro; la elección tiene toda la lógica decorativa. La lámpara no interrumpe con la forma plana del techo, más bien la completa. Esa coherencia entre arquitectura e iluminación es exactamente lo que define a los interiores más intencionados de los últimos años. Los plafones y semi-plafones circulares vienen ganando terreno en el interiorismo , especialmente en dormitorios, vestidores y pasillos. La razón principal es funcional: al quedar pegados o casi pegados al cielorraso, mantienen la altura visual del ambiente, algo crítico en cuartos sin grandes alturas. Pero hay más motivos para elegirlos.

Qué aporta la lámpara circular en un vestidor como el de Agustina Bascerano

Por un lado, la calidad de luz. Frente a la dicroica que recorta puntos de iluminación, un plafón LED difunde mejor la luz general del ambiente, evita zonas de sombra y reduce el efecto de "techo perforado". Por el otro, la eficiencia energética: el LED residencial consume al menos un 75% menos de energía que la lámpara incandescente y puede durar hasta 25 veces más, lo que lo convierte en una inversión a largo plazo. Y por último, la seguridad: normativas internacionales desaconsejan los focos desnudos dentro de armarios y establecen distancias mínimas respecto de la ropa guardada, precisamente para evitar riesgos de un posible incendio.

El video de Agustina Bascerano ofrece otros dos elementos que sostienen la estética del conjunto. Por un lado, el vestidor a medida con módulos abiertos, que recuerda más a una boutique que a un armario de una casa. Por otro, la entrada de luz natural filtrada por cortinas traslúcidas, que hace que el plafón no se perciba como un elemento pesado sino como parte integrada de un sistema de iluminación más amplio.