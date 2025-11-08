Fanática de la moda y siempre atenta a las últimas tendencias, Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, volvió a marcar estilo con un look que reinterpreta uno de los clásicos del guardarropa femenino: el jean mom fit. La influencer eligió una versión renovada, con una silueta amplia, cintura alta y un detalle que lo vuelve protagonista del outfit total denim: el frunce en el ruedo.

Adiós al jean mom fit clásico: Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, impone un nuevo modelo que arrasa esta primavera

El imponente look de Anita Espasandin

Este diseño, que combina comodidad y estilo, aporta un guiño retro con aire contemporáneo. El efecto “globo” que genera el ajuste en el bajo estiliza la figura y da movimiento al outfit, ideal para los días de primavera. La modelo lo combinó con zapatillas deportivas y una chaqueta oversize, logrando un look relajado pero sofisticado, perfecto para viajar o pasear por la ciudad.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

El jean con frunce en el ruedo promete convertirse en el nuevo must de la temporada. Con su estética casual y un toque fashionista, es la alternativa ideal para quienes buscan salir del clásico mom fit sin renunciar a la comodidad. Anita Espasandin confirma así que no hace falta seguir las reglas de la moda para destacarse: basta con reinterpretarlas con actitud.