Las fotos de la escapada romántica de Adrián Suar y Rocío Robles a Carmelo: bodegas, bosques y buena comida

Adrián Suar y Rocío Robles ya no se esconden. Lejos del misterio y con un vínculo que se muestra cada vez más afianzado, la pareja decidió comenzar el año con una escapada romántica a Carmelo, Uruguay, uno de los destinos preferidos para aquellos que buscan tranquilidad, paisajes verdes y buena gastronomía.

Rocío Robles en Uruguay

Aunque Adrían Suar suele mantener un perfil bajo en redes sociales, fue Rocío Robles quien se encargó de compartir con sus seguidores distintas postales del viaje. A través de Instagram, la modelo dejó ver no solo el destino elegido, sino también la intimidad de unos días de descanso que combinaron amor, relax y conexión con la naturaleza.

Un viaje para desconectar

En las imágenes que publicó Rocío Robles se destacan los paisajes de Carmelo: bosques frondosos, caminos rodeados de verde y atardeceres que parecen sacados de una postal. La pareja eligió un hotel de estilo rústico, con una decoración cálida y una pileta imponente que invita al descanso absoluto.

Adrián Suar y Rocío Robles

Entre las fotos, una de las que más llamó la atención fue una selfie frente al espejo donde la modelo posó con una bikini color crema y un pareo tejido, una de las grandes tendencias del verano. En el reflejo, casi de manera casual, se distingue la figura de Adrián Suar, un detalle que no pasó desapercibido y que refuerza la idea de un romance que ya no necesita ocultarse.

Así se ha consolidado la pareja

La escapada de Adrían Suar y Rocío Robles también incluyó paseos por bodegas, uno de los clásicos imperdibles de Carmelo. Copas de vino, mesas bien servidas y salidas gastronómicas formaron parte del itinerario de la pareja, que se mostró relajada y en sintonía con el lugar.

La escapada romántica de Adrián Suar y Rocío Robles

Otra de las imágenes más comentadas fue una foto de la pareja sentados juntos en un restaurante, compartiendo una comida sin poses forzadas. La postal resume el clima del viaje, complicidad, calma y un vínculo que se fortalece lejos del ruido mediático. Con estas fotos, Rocío Robles y Adrián Suar dejaron en claro que atraviesan un gran momento personal y que, esta vez, eligieron vivirlo a la vista de todos.