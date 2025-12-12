Del Martín Fierro a Natalia Oreiro, junto a su perra Amanda, Héctor Maugeri repasa los mejores momentos de +CARAS

CARASTV

En el último programa de la temporada, Héctor Maugeri se sentó frente a cámara acompañado por Amanda, su inseparable perrita, convertida en la “invitada” especial del cierre. Con ella a su lado, dueña de una presencia tan dulce como simbólica, el conductor repasó los hitos que marcaron las dos temporadas de +CARAS, desde el debut en 2024 hasta el reciente Martín Fierro al Mejor Programa de Entrevistas, una distinción que vivió como un abrazo del público. “Este premio es para ustedes”, dijo conmovido, agradeciendo los mensajes, el cariño y los abrazos que lo acompañaron desde el inicio.

Temporada 2024 de +CARAS: Mirtha, Susana y Moria, el origen de un fenómeno

El repaso comenzó por el 29 de marzo de 2024, día del debut televisivo de +CARAS. Y el inicio no pudo ser más impactante: la primera invitada fue Mirtha Legrand. “Era empezar con la mujer que es la televisión”, subrayó Maugeri, todavía con la adrenalina de aquella noche fundacional.

Héctor Maugeri y Liliana Castaño recibieron el Martín Fierro al Mejor Programa de Entrevistas

A aquel primer ciclo pertenecen también las visitas de Susana Giménez, con quien habló del paso del tiempo y de viejas heridas afectivas, y de Moria Casán, protagonista de una entrevista tan íntima como memorable, en la que revivieron, desde la cama, su historia con el Pato Galmarini. Con esas charlas, +CARAS encontró su tono: directo, cálido y "sin máscaras".

Temporada 2025 de +CARAS: una estética renovada y revelaciones inolvidables

Ya en 2025, +CARAS regresó con una ambientación renovada y la búsqueda de una experiencia sensorial. Para inaugurar esta nueva etapa, el ciclo convocó a una luminosa Natalia Oreiro, que habló con humor y ternura de su hijo Ata, de la maternidad y de los inevitables chats de mamis. Amanda, atenta, siguió el programa desde el piso como si fuera una invitada más.

Natalia Oreiro y Héctor Maugeri

En esta segunda temporada llegaron también figuras que hacía tiempo no aparecían en televisión, reunidas en el emotivo bloque “Íconos del arte”. Allí, Claudio García Satur regresó después de superar problemas de salud; Thelma Biral habló de su enfermedad y de los años en silencio; María Rosa Fugazot compartió el dolor por la muerte de su hijo y un desamor jamás contado; y Claudia Lapacó revisó su historia con Rodolfo Bebán desde un lugar de serenidad y afecto.

Uno de los momentos más conmovedores del año llegó con Marta González, quien se animó a quitarse la peluca en vivo para hablar de su tratamiento. Hubo también reencuentros llenos de emoción, como el de Selva Alemán y Arturo Puig, y apariciones inesperadas como la de La Locomotora Oliveras, que convirtió el estudio en un ring improvisado. La temporada sumó además un bloque dedicado a los más chicos: la presentación exclusiva de Milenka, la hija de Marley; la espontaneidad de Dionisio, hijo de Flavio Mendoza; y la frescura de Sarah Burlando.

La Locomotora Oliveras y Héctor Maugeri el día que convirtieron el estudio en un ring improvisado

+CARAS y un final marcado por un abrazo muy especial

Tras recordar los más de 350 abrazos con los que despidió cada programa, Maugeri decidió cerrar este ciclo con uno último, distinto y profundamente simbólico: el abrazo a Amanda. “Gracias por haberte encontrado en mi vida”, le dijo, sellando una despedida cálida, luminosa y tan humana como el espíritu de +CARAS.