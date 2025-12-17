Así crece Merlín Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo: sin celular, sin internet y lejos de las carreras de sus padres

Merlín Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, transita su adolescencia sin celular, sin internet y lejos de las carreras de sus padres. Su vida se desarrolla con decisiones familiares que priorizan la simplicidad y lo acercan a intereses propios. A sus 13 años, se encuentra en una etapa en la que sus gustos personales comienzan a definir su futuro.

Merlín Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, crece alejado del internet

Merlín Atahualpa y Natalia Oreiro

En una entrevista con Infobae, la actriz y cantante uruguaya contó que su hijo todavía no tiene teléfono y que pronto le darán uno. “Está por cumplir 14 y no tiene celular. Para su cumpleaños le vamos a regalar uno que no tiene conexión”, explicó, dejando en claro que la decisión responde a una forma de acompañar su crecimiento de manera diferente a lo habitual en adolescentes de su edad.

En este contexto, Natalia Oreiro reveló que no es solo su hijo, ya que varios de sus compañeros tampoco tienen celular. “Él también está muy acompañado desde la escuela en ese planteo. En su curso son 38 compañeros, de los cuales entre 12 o 14 todavía están con esto de no tener hasta los 14. Y a los 16 sería la entrega del teléfono que se le llama inteligente”, continuó.

Merlín Atahualpa

Cabe destacar que Natalia Oreiro y Ricardo Mollo siempre mantuvieron un perfil reservado respecto a su hijo. A pesar de la notoriedad pública de ambos, Merlín Atahualpa crece en un contexto donde la exposición mediática es mínima. La familia prioriza actividades cotidianas y un desarrollo personal que se aleja de la dinámica de los medios.

Merlín Atahualpa y Natalia Oreiro

Merlín Atahualpa piensa seguir un camino lejos de la carrera artística de sus padres

Durante una entrevista con +CARAS, la bailarina reveló que el adolescente tiene un gran interés por la mecánica, una profesión que se distancia de las carreras artísticas de sus padres. Sus preferencias lo orientan hacia actividades técnicas y prácticas, mostrando un camino distinto al de la música y la actuación.

En este contexto, Natalia Oreiro también comentó que Merlín Atahualpa desde muy chico hace origami. A su vez, reveló que estudia carpintería y tiene una gran habilidad motriz. Por otro lado, en el colegio hicieron elegir al adolescente un instrumento para aprender y se decantó por la trompeta. “Es muy diverso, muy amplio”, agregó, con una sonrisa.

Merlín Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, transita su adolescencia sin celular, sin internet y lejos de las carreras de sus padres. A punto de cumplir 14 años, su vida se desarrolla en un entorno familiar discreto, con decisiones que marcan un camino distinto al de sus padres y con intereses que lo acercan a la mecánica.

