Flor Torrente remodeló su hogar y mostró cómo quedó su coffee station: full verde musgo y detalles deco

Flor Torrente es una de las empresarias y artistas que más consolidó un estilo personal bohemio, sofisticado y vanguardista. Esta impronta única no solo se refleja en sus elecciones de moda y en su marca de diseño, sino que se traslada por completo a la decoración de sus espacios privados. Su pasión por el interiorismo la lleva a fusionar constantemente elementos vintage con tendencias modernas, buscando siempre la calidez, incluso en los momentos de remodelación de su hogar. Entre todas las habitaciones, decidió hacerle un cambio de imagen a uno de sus sectores favoritos del living, donde logró plasmar su amor por la naturaleza y el diseño funcional.

Flor Torrente

Conectada a la naturaleza y un "refugio de artista": la casa de Flor Torrente

Flor Torrente encontró un "refugio de artista" y espacio propio, a principios de 2021. Ubicada en un exclusivo y tranquilo barrio de Buenos Aires, la casa se convirtió en la oportunidad perfecta para expresar su amor por la naturaleza, la búsqueda de tranquilidad y la fusión con algunas tendencias modernas. El diseño inicial respondía a una arquitectura convencional y monocromática, un lienzo neutro que no reflejaba en absoluto la vibrante energía creativa de la nueva dueña.

Decidida a transformar esa estructura impersonal, le dio un estilo de "Sinfonía Botánica", plasmando una profunda conexión con la naturaleza. Para llevarlo a cabo, todas las habitaciones tienen una distribución donde la vegetación interior convive con la luz natural que inunda los ambientes a través de amplios ventanales. Con mobiliario de madera o decoraciones verdosas, creó un refugio que dialoga directamente con el exterior, marcando el open concept

Si bien su casa se volvió el cuadro de ella misma que siempre deseó, en los primeros meses del 2026, decidió hacer nuevas reformas estructurales y estéticas, para adaptar la vivienda a su presente, priorizando la funcionalidad de los espacios y evolucionando a un estilo más minimalista. Entre algunas de las modificaciones que realizó, apostó por volver a hacer su coffee station, el espacio en el living donde tiene todo lo necesario para preparar un café durante la mañana.

Conectada a la naturaleza y un "refugio de artista": la casa de Flor Torrente

El coffee station de Flor Torrente: full verde musgo y detalle deco

Algunos famosos apostaron por tomar un lujo de la cafetería y los negocios modernos y transladarlos a una esquina de su intimidad y propiedad privada. Es así como comenzó a crecer la tendencia de sumar, entre todas las habitaciones, una estación de café o coffee station; un área específica del hogar diseñada de forma estética y funcional para agrupar todos los elementos necesarios para preparar y disfrutar del café u otras infusiones . Flor Torrente decidió sumarlo en su living-comedor, y enamoró a todos cuando apostó por este espacio.

Ubicado estratégicamente en una de las esquinas más luminosas, el rincón de café comenzó siendo un altar de arte y literatura, y se convirtió en el gran protagonista de la casa por una estética marcadamente maximalista y sobrecargada. Encima del mueble y mesada principal verde, cuadros y plantas convivían entre sí, creando solo un espacio de apoyo. Sin embargo, en los últimos meses, decidió alejarse del exceso de estímulos decorativos y la variedad de texturas contrapuestas, aumentando la funcionalidad al uso diario y creando un área clave para las mañanas de la empresaria.

El antes y el después del coffee station de Flor Torrente

Buscando una atmósfera que transmitiera mayor serenidad, Flor ejecutó un cambio radical hacia un minimalismo orgánico, adoptando el verde musgo como el tono absoluto para los frentes de los muebles, las alacenas y las paredes de esa esquina. Esta corriente de diseño se apoya en el concepto de "menos es más", ocultando el desorden visual detrás de puertas lisas con herrajes invisibles y dejando expuesta únicamente la cafetera de autor, creando un espacio más funcional.

Manteniendo el matiz terroso y profundo, que aporta una sofisticación natural y conecta perfectamente con la identidad del resto de la vivienda, mostró en su cuenta de TikTok el cambio radical que realizó, utilizando la alacena para guardar otras bebidas o galletitas que sus invitados desean, y dejando a la vista una máquina de estilo retro para preparar el café, y sus bocadillos favoritos. Si bien el cambio le permitió ir a un lado más minimalista, mantuvo esa calidez envolvente y sumamente elegante de su conexión con la naturaleza.

De esta manera, el renovado coffee station de la casa de Flor Torrente se consolida como el corazón indiscutido de la vivienda, y el centro de miradas del living-comedor. Este espacio no es solo un sector funcional, sino la máxima expresión del diseño consciente que define la filosofía de vida de la empresaria. Al fusionar la calma del verde musgo con la pureza de las líneas minimalistas, la hija de Araceli González logró crear un punto de encuentro diario donde la rutina se transforma en un ritual estético.

La estación sintetiza a la perfección el espíritu de toda la casa: un equilibrio exacto entre la sofisticación urbana y la reconexión natural. Así, cada mañana comienza en un entorno que inspira los sentidos, demostrando que el verdadero lujo residencial radica en los detalles personalizados. Este santuario del buen gusto corona una reforma que convierte su hogar en una obra de arte habitable.

A.E