La increíble pijamada que organizó Cami Homs para su hija Francesca: spa, mini cine en el jardín y una carpa llena de flores

Cami Homs se encuentra en la dulce espera de su hija Aitana, la primera fruto de su amor con José Sosa. Sin embargo, su estado no impidió que pueda organizar una espectacular pijama para Francesca, fruto de su relación pasada con Rodrigo de Paul, y sus amigas. Luego de disfrutar junto a ella y sus invitadas, la modelo dejó ver todo lo que incluyó esta idea pensada en detalle para sorprender a su primogénita.

Cami Homs mostró la sorpresa que preparó para su hija Francesca

Cami Homs disfruta de la maternidad y eso queda reflejado en cada posteo que realiza en su red social de Instagram junto a Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con su expareja Rodrigo de Paul. La influencer también deja ver el crecimiento de su pancita y la ansiedad que le genera saber que en poco tiempo conocerá a Aitana, la bebé que tendrá con su novio José Sosa.

En sus recientes publicaciones, Cami Homs mostró la sorpresa que preparó para su primera hija y sus seguidores quedaron cautivados ante tanta organización. Primero, compartió que en el exterior de su residencia había un cine al aire libre que incluía butacas con almohadas y mantas de color rosa, y una enorme pantalla.

La increíble pijamada que organizó Cami Homs para su hija Francesca

"Necesitaba mostrarle este cine al aire libre", comentó. En otra imagen, Cami Homs escribió entusiasmada y a punto de ver la película junto a Francesca y sus amigas: "No pensaba quedarme afuera de este planazo. Una niña más". Si bien todo se acomodó de día, la función comenzó cuando el sol se alejó y se podía apreciar más la pantalla, que estaba adornada con luces alrededor.

La increíble pijamada que organizó Cami Homs para su hija Francesca

Previo a este momento soñado y a puro entretenimiento, las niñas pudieron disfrutar de un relajado día de spa. Este plan incluyó vinchas, batas y mascarillas aptas para pieles sensibles. Además de causar mucha ternura, las imágenes dejaron ver que el sitio donde ellas pasaron una tarde de relax fue dentro de una enorme carpa que se ubicó también en el exterior de su casa.

La increíble pijamada que organizó Cami Homs para su hija Francesca

La misma estaba decorada con flores blancas y rosadas, y se encontraba ambientada con pequeñas mesas de madera, velas, alfombras y almohadas. "Spa para las nenas", expresó Cami Homs, súper encantada, al ver la increíble decoración que llevó el sitio y lo bien que la pasaron su hija Francesca y sus amigas.

La increíble pijamada que organizó Cami Homs para su hija Francesca

De esta manera, Cami Homs compartió en su cuenta de Instagram la increíble pijamada que organizó para su hija Francesca incluyó una día de spa, un mini cine en el jardín y una carpa llena de flores que deslumbraron a la pequeña y a sus invitadas.

A días de ser mamá, Cami Homs redecoró el jardín de su casa: living exterior con impronta natural y vista a un lago

Cami Homs, transitando la etapa final de su embarazo, renovó el jardín de su hogar con un living exterior que destaca por su estilo natural y la vista abierta al lago. La disposición del mobiliario y los elementos elegidos refuerzan la idea de un ambiente funcional y armónico, diseñado para acompañar momentos familiares.

En las últimas horas, la influencer compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos que mostraban el nuevo estilo de su jardín. La elección de materiales, colores y disposición del mobiliario responde a una búsqueda de armonía y comodidad, mientras transita la recta final de su embarazo.

Cami Homs

En la publicación de Cami Homs se apreció un espacio compuesto por sofás amplios con almohadones en tonos neutros, dispuestos en forma de L alrededor de una mesa baja de madera. Allí reposaba una bandeja tejida con objetos cotidianos y un florero con hoja de monstera; aportan calidez y sencillez.

La ubicación frente al lago convierte al jardín en un lugar único. La vista abierta y la presencia de árboles y plantas con flores enmarcan el espacio, potenciando la conexión con la naturaleza. La disposición de los muebles elegida por la influencer aprovecha la luz natural y el paisaje, transformando el living exterior en una extensión del hogar.