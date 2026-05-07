El adiós de Jane Fonda a Ted Turner: “Él me necesitaba"

Este miércoles 6 de mayo murió Ted Turner a los 87 años. Su fallecimiento impactó a la industria debido a su gran trayectoria en los medios de comunicación y el arte. Los mensajes de despedida fueron diversos, pero este jueves fue Jane Fonda quien emocionó con el último adiós a quien fue su esposo, y gran amor de su vida, con quien compartió casi una década de vida.

El adiós de Jane Fonda a Ted Turner

A principios de los años 90, los caminos de Jane Fonda y Ted Tuner se cruzaron. La actriz y el magnate de los medios de comunicación fueron una de las parejas de la década, que selló su amor con una gran boda. Fueron diez años de amor los que compartieron pero en los comienzos de los 2000 anunciaron su separación. Y es ahora que queda claro que el cariño entre ellos nunca terminó.

Así decidió plasmarlo Jade Fonda en Instagram, pocas horas después de conocerse de maner internacional la noticia de la muerte de Ted, a sus 87 años. Con un extenso texto, la actriz despidió a su exesposo recorodando los comienzos de su amor como así también el post separación.

"Se metió en mi vida, un gloriosamente guapo, profundamente romántico, con espada y nunca he sido el mismo. Él me necesitaba. Nadie me había dicho nunca que me necesitaban, y este no era un ser humano promedio el que me necesitaba, este era el creador de CNN y Turner Classic Movies, que había ganado la America’s Cup como el mejor marinero del mundo. Tenía una gran vida, una mente brillante y un gran sentido del humor", comenzó. También, señaló que el demostró que podía cuidarla, una sensación que no había tenido antes, lo que la transformó por completo, dándole confianza en ella.





Entre la lista de enseñazas que tuvo por parte de Ted mencionó que conoció a su lado " todo sobre naturaleza y fauna silvestre, caza y pesca (los cazadores y pescadores que siguen la ley son los mejores ambientalistas), pero también sobre negocios y estrategia". Y agregó sobre los conocimientos de su exesposo:"Fue sumamente estratégico. Probablemente era innato, pero estudió a los Clásicos en la universidad, sabía sobre la Guerra Peleponesia por dentro y por fuera y las estrategias utilizadas por Alejandro Magno e incluso Genghis Khan. Y navegando grandes barcos mientras lo hacía perfeccionó aún más esos talentos estratégicos que luego trajo a sus negocios con mucho éxito. Seguro que podía ver a la vuelta de las esquinas".



El recuerdo de los años compartidos fueron diversos por parte de la actriz y activista, dejando el claro que cada uno de los momentos juntos fueron enriquecedores para ellla. "Amé a Ted con todo mi corazón. Lo veo en el cielo ahora con toda la vida salvaje que ayudó a traer de vuelta de la extinción - los hurones de patas negras, los perros de la pradera, ovejas de cuerno grande, lobo gris mexicano, la manada de lobos de Yellowstone, bisonte, el pájaro carpintero rojo coqueado y muchos más, todos están reunidos en las puertas del cielo, aplaudiendo y agradeciéndole por salvar a su especie", se sincerió.





Por último, Jane habló de los cinco hijos de Ted, de los que fue "madrastra" conformando una gran familia y mantienen ese cariño hasta la actualidad. "Las amo hasta el día de hoy. Si era complicado estar casada con él, piensa en lo complicado que fue ser su hijo. Y todos lo están haciendo bien", cerró y mencionó que será amado y recordado siempre.

Con este extenso mensaje, Jane Fonda despidió al hombre Ted Turner, con quien además de compartir un gran amor y una importante etapa de su vida, con aprendizajes y recorrido, a quien siempre consideró su "mejor ex".