Los jeans wide leg son los protagonistas de esta primavera y así lo determinó Mariana Fabbiani. La conductora demostró cómo quédaron atrás los cortes clásicos como rectos y skinny al posar con un denim simple, cómodo y mucho estilo.

Adiós a los jeans rectos y skinny: Mariana Fabbiani deslumbra con el modelo wide leg que es tendencia esta primavera

Mariana Fabbiani volvió a marcar tendencia con un look primaveral que confirma lo que ya se viene viendo en pasarelas y calles: los jeans rectos y skinny quedaron atrás, y el modelo wide leg se posiciona como el favorito de la temporada. La conductora sorprendió con un par en tono azul claro que entra en la categoría de corte semi-oxford, una silueta moderna, cómoda y con ese toque sofisticado que tanto la caracteriza.

Mariana Fabbiani

Este estilo ganó protagonismo en las últimas temporadas gracias a su caída fluida y su estética relajada. A diferencia del jean recto clásico, el modelo que eligió Mariana Fabbiani se ajusta suavemente en la cadera y se va ampliando hacia el tobillo, logrando un movimiento natural que estiliza y aporta presencia. La amplitud está calculada para favorecer la figura sin sumar volumen, lo que lo convierte en una prenda ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar al glamour.

Uno de los detalles más llamativos es el dobladillo deshilachado, un acabado raw que aporta un aire urbano y descontracturado. Esta terminación, muy vista en los denim de 2025, refuerza la tendencia de los looks casuales con guiños modernos. Es un detalle sutil, pero clave, que transforma un básico en una pieza de moda.

Mariana Fabbiani

Para acompañar este jean wide leg, la conductora optó por un top negro básico que equilibra el outfit y deja que el denim sea el centro de atención. En cuanto a los accesorios, eligió pulseras y anillos discretos, suficientes para sumar un brillo delicado sin sobrecargar.

Versátil y chic, el modelo wide leg que lució Mariana Fabbiani se adapta tanto a un look de día con zapatillas como a uno nocturno con notas. Una apuesta segura para esta primavera, que confirma por qué la conductora sigue siendo un referente indiscutido de estilo.