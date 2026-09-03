Adiós a las lámparas tradicionales: Débora Nishimoto mostró el original detalle que renovó su living

Débora Nishimoto volvió a compartir una imagen desde su casa y esta vez un objeto de diseño captó todas las miradas. La actriz posó frente al espejo de su living y, casi como parte de la escena, dejó ver la lámpara colgante que incorporó al ambiente. La pieza se destacó por su formato llamativo y por la trama que compone su pantalla, un detalle que suma textura y movimiento a uno de los principales espacios del departamento que comparte con Esteban Lamothe.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe comparten una casa cargada de personalidad.

Débora Nishimoto mostró la lámpara que transformó su living

La nueva lámpara de techo se suma a un living que los actores había mostrado poco después de mudarse y que ya se destacaba por una estética marcada por el minimalismo cálido. En aquel momento, Débora Nishimoto había dejado ver parte de la decoración elegida para el nuevo hogar, donde conviven muebles contemporáneos, materiales nobles y algunos objetos de diseño.

La pieza se aleja de las luminarias tradicionales y apuesta por una pantalla de formas orgánicas y una trama que permite jugar con la luz. Su diseño, ovalado y con detalles dorados, aporta una cuota artesanal al espacio y genera un contraste con las líneas más simples del mobiliario.

Débora Nishimoto mostró la lámpara de diseño que tiene en su living.

De esta manera, el living mantiene la identidad que la pareja había elegido al instalarse en el departamento, pero suma nuevos detalles que modifican la escena. La lámpara funciona como una pieza decorativa incluso cuando está apagada y refuerza la combinación de diseño, calidez y funcionalidad que caracteriza al ambiente.

Así es el living de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe.

Así es el living de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe

Según mostraron en las imágenes que compartieron a través de su cuenta de Instagram, uno de los elementos que más caracteriza al ambiente de Débora Nishimoto y Esteban Lamhote es el parquet en espiga, que funciona como base para una decoración en tonos neutros. El piso de madera aporta calidez y contrasta con las paredes claras y el sillón modular gris, de formas curvas y líneas bajas, que ocupa buena parte del espacio.

La mesa de vidrio y los floreros de cerámica son protagonistas del living de los actores.

En el centro del living también se encuentra una mesa ovalada de vidrio, mientras que alrededor aparecen almohadones de piso en tonos crudos y mostaza que suman una cuota más relajada al ambiente. Las plantas de interior y floreros de cerámica completan el espacio.

Otro de los objetos que ya había llamado la atención es el espejo de contorno irregular, frente al que Débora Nishimoto volvió a posar este miércoles 2 de septiembre y que captó la atención de sus miles de seguidores. Precisamente desde ese ángulo fue posible descubrir con mayor claridad la nueva lámpara, que aparece suspendida sobre el ambiente y se convierte en un punto focal dentro de la decoración.

Los detalles del living de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe.

Una vez más, la actriz dejó entrever cómo pequeños cambios pueden renovar la decoración de un hogar. Esta vez fue una lámpara colgante la que tomó protagonismo en el living que comparte con Esteban Lamothe, una pieza que no pasa inadvertida y que aporta una nueva cuota de diseño a un ambiente que ya tenía una identidad propia.