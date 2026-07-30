Quién es Santiago Tauzin, el fotógrafo y artista que fue pareja de Débora Nishimoto: ella fue su musa y viajaron juntos a Tokio

Antes de alcanzar la consagración en Netflix gracias a su participación en Envidiosa, donde además conoció a Esteban Lamothe, una de las historias de amor más importantes en la vida de Débora Nishimoto fue la que vivió junto al fotógrafo y artista Santiago Tauzin. La relación comenzó en 2014 y, más allá del noviazgo, ambos construyeron un vínculo marcado por el arte, la fotografía y los viajes. A lo largo de esos años compartieron proyectos, recorrieron distintos destinos turísticos y transformaron cada experiencia en una fuente de inspiración mutua que quedó reflejada en sus trabajos.

El romance entre Débora Nishimoto y Santiago Tauzin

Débora Nishimoto y Santiago Tauzin hicieron público su romance en 2014 a través de una serie de fotografías que compartieron en sus redes sociales. En la cuenta personal de Instagram de la actriz quedaron registrados algunos de los momentos más significativos de su vida en pareja. Él, dedicado a la fotografía y al arte audiovisual, y ella, actriz y modelo, construyeron un vínculo que no solo estuvo marcado por el amor, sino también por una profunda conexión artística que se reflejó en los proyectos y producciones que realizaron juntos.

Santiago Tauzin y Débora Nishimoto | Instagram

En 2017, impulsada por el deseo de reencontrarse con sus raíces orientales y conocer la tierra natal de sus abuelos, Débora emprendió junto a Santiago un viaje a Japón que se extendió durante más de dos meses. Durante esa travesía combinaron el espíritu aventurero con su pasión por la fotografía y las artes visuales. Recorrieron las calles de Tokio, exploraron el bosque de bambú de Arashiyama, capturaron postales entre los cerezos en flor, realizaron sesiones fotográficas bajo la lluvia y visitaron destinos emblemáticos como Hiroshima y la isla de Miyajima, famosa por el santuario Itsukushima y su icónico torii flotante.

Santiago Tauzin y Débora Nishimoto | Instagram

El viaje también tuvo un profundo significado familiar para la intérprete. Durante su estadía presentó a Santiago a parte de sus seres queridos, entre ellos su tía abuela. "Cuando vine a Japón una de las cosas más hermosas fue conocer a Noriko, mi tía abuela de Osaka, la más chispa, afectuosa y niña de todas. Que ahora la conozca Santi, se entiendan y rían juntos, que ella me diga que siente que lo conoce hace mucho es más fuerte y hermoso todavía. Osaka es tan kitsch que ameritaba esta foto", escribió llena de emoción en una postal con la mujer, su novio y su madre. En otra publicación recordó: "Cuando pasamos todo un día con mi tía abuela niña", mientras que el fotógrafo respondió con cariño: "La mejor tía abuela del mundo".

Santiago Tauzin y Débora Nishimoto con su familia | Instagram

Al regresar a la Argentina, aquella experiencia viajera se transformó en un verdadero proyecto artístico. Santiago llevó adelante una muestra fotográfica en el Centro Cultural Rodolfo Walsh, en Quilmes, compuesta por las imágenes que capturó durante su estadía en el país asiático. Débora no solo promocionó la exposición con la frase "Viajar en fotos", sino que además fue la gran musa inspiradora del trabajo, al formar parte de la propuesta artística y acompañar el proceso creativo que ambos habían construido durante el viaje.

La pareja continuó compartiendo proyectos y momentos juntos hasta 2019. Ese año publicaron su última fotografía en redes. En dicha oportunidad, la actriz le dedicó una emotiva declaración de amor: "Si tenés a Santiago Tauzin en tu vida sentite mega afortunadx". Tiempo después, la relación llegó a su fin tras casi cinco años de noviazgo. Aunque la separación nunca fue anunciada públicamente, tampoco trascendieron los motivos que pusieron punto final a una historia marcada por el amor, los viajes y la pasión por el arte.

Fotos de Santiago Tauzin a Débora Nishimoto | Instagram

El perfil profesional de Santiago Tauzin, el fotógrafo que conquistó a Débora Nishimoto

Santiago Tauzin es fotógrafo y artista visual dedicado principalmente a la fotografía documental, de retrato y de viajes. Así se puede apreciar en los posteos que realiza en su cuenta personal de Instagram, donde comparte parte de sus trabajos. Aunque mantiene un perfil discreto, su nombre adquirió mayor repercusión por su relación con la actriz Débora Nishimoto y por los proyectos creativos que ambos desarrollaron en conjunto.

Santiago Tauzin | Instagram

Entre sus proyectos más destacados sobresale la muestra Viajar en fotos (2023), una colección de imágenes tomadas durante su estadía en Tokio, donde retrató escenas de la vida de sus habitantes y plasmó, a través de su lente, la riqueza cultural y la identidad de la ciudad. Además, en una de sus apariciones públicas fue fotografiado junto a Mirtha Legrand durante un evento, una imagen que también formó parte de su recorrido profesional.

Santiago Tauzin y Mirtha Legrand | Instagram

En 2018 participó de la excéntrica muestra local de diseño del Grupo Bondi, donde exhibió parte de su mirada artística. Un año más tarde, se desempeñó como iluminador en la obra teatral Los Miedos. En ese espectáculo también participaba la actual novia de Esteban Lamothe como integrante del elenco, en una colaboración que reflejó el vínculo artístico que ambos compartían.

Fotos de Santiago Tauzin a Débora Nishimoto | Instagram

Si bien siempre eligió mantener un perfil reservado, su historia junto a Débora Nishimoto permitió que muchos conocieran su faceta artística. En la actualidad, continúa desarrollando su carrera en el universo de la fotografía y las artes visuales, con una mirada enfocada en los viajes, el retrato y la documentación de distintas culturas, manteniéndose activo en proyectos creativos.