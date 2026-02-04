Sofía Pachano sobre el nacimiento de su hijo: "Fue largo, fue doloroso, pero fue una locura parir"

El pasado lunes 19 de enero, Sofía Pachano y Santiago Ramundo se convirtieron en padres de Vito. Tras volver a sus actividades habituales en sus redes sociales mostrando los pormenores de ser madre primeriza, la actriz mantuvo un diálogo telefónico con LAM (América TV) donde habló mano a mano con Ángel de Brito sobre el nacimiento de su bebé, una experiencia a la que catalogó de “dolorosa”, pero, a su vez, “una locura parir”.

La palabra de Sofía Pachano

Sofía Pachano y su pareja Santiago Ramundo están en uno de los momentos más dulces de su vida. La influencer ya presentó a su bebé ante su comunidad virtual, donde a diario habla del día a día de su nueva rutina como mamá. En este marco, habló por primera vez de cómo vivió su parto.

Sofía Pachano y Aníbal Pachano | Instagram

Acompañada de su madre, Ana Sanz, y ante la presencia de su padre, Aníbal Pachano, en el piso del programa de espectáculos, la bailarina detalló: “Un parto largo porque fue parto natural, pero fue una inducción. Yo tuve diabetes gestacional, entonces tenía que ser a término, no podíamos esperar mucho tiempo más”. Asimismo, explicó las consecuencias a las que se podría enfrentar debido a la enfermedad que se le desarrolló en el embarazo que atravesaba: “Fue largo, fue doloroso porque la inducción es dolorosa, pero bueno, era algo que yo quería pasar y vivir y si se podía, genial… pero lo logré y fue una locura. Es una locura parir”.

Sofía Pachano, Santiago Ramundo | Instagram

El mensaje esperanzador de Sofía Pachano

Con una felicidad que traspasaba la pantalla, Sofía Pachano reflexionó sobre uno de los momentos en el que se sintió sin fuerzas para pujar: “Hay un momento en el que pensás que no podés y podés y eso es muy fuerte. ¿Y de dónde sacamos la energía a las mujeres para hacer eso? Es mágico. No tiene explicación”.

Uno de los desafíos a los que se enfrentan las mamás de los niños muy chiquitos es el tema del sueño. En este ítem, la artista admitió que el bebé la deja dormir “lo normal”. Ante la pronta recuperación del peso del recién nacido, su mamá deja el lactante coma cuando él lo requiera: “Ya estamos como dejándolo dormir y bueno, se despierta, teta a demanda, es chiquitito”.

Pese a dedicarse a la maternidad full time, la joven reconoció que está volviendo al trabajo muy de a poco “respondiendo mails, teniendo alguna que otra reunión, pero muy chiquitito” y brindándole tan sólo “una hora” al día, para priorizar su vínculo con Vito. “Tranquila por ahora, relajada en estos primeros meses estando con él, que es lo que me dispuse a hacer. Estando mucho con él y disfrutándolo porque el día a día… ¡ya le cambió la cara!”, reveló.

Santiago Ramundo y Sofía Pachano | Instagram

Finalmente, Sofía Pachano habló de cómo es la organización y la dinámica familiar con el papá de su hijo, de quien señaló que “se enamora cada día más”. “Me cuidó mucho. A veces le digo ‘dormí vos porque los dos no podemos estar’. Yo a las 4 o 5 de la mañana me caigo a pedazos y ahí va él”.

Respecto a cómo inició su historia de amor con el actor, la hija de Pachano contó que iniciaron una amistad y luego se transformó en un noviazgo que se concretó con el correr del tiempo hasta el punto tal de formar una familia. “Cuando lo conocí éramos amigos… después cuando nos reencontramos y empezamos a salir, sí. Qué sé yo, sí. Me encanta”, finalizó.

Así, entre cansancio, felicidad y nuevos descubrimientos, Sofía Pachano no dudó en definir a esta etapa de su vida como “única e inexplicable”. De esta manera, la joven pareja atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida rodeados del amor que desde hace cinco años construyeron juntos, siendo Vito el fruto de su romance.

