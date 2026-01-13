Collar XL y cuero: el accesorio 2026 que Nicole Neumann impuso en la playa

Desde Punta del Este, Nicole Neumann volvió a marcar tendencia con un estilismo playero que confirma su lugar como referente de moda. En plena temporada de verano, la modelo compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes donde el foco no estuvo solo en el traje de baño, sino en un collar XL de cuero que promete convertirse en el accesorio estrella del 2026.

El accesorio tendencia del 2026 que Nicole Neumann impuso en la playa

El protagonista absoluto del look de Nicole Neumann fue un collar oversize, confeccionado en cuero marrón, con un gran dije circular que suma textura y carácter. Lejos de pasar desapercibido, el accesorio eleva un outfit minimalista y lo transforma en una declaración de estilo con impronta boho y espíritu artesanal. La elección dialoga con una estética natural, muy en sintonía con el paisaje esteño y con la impronta relajada del verano.

Nicole Neumann marcó tendencia con un accesorio XL

Para acompañarlo, Nicole apostó por una bikini blanca de líneas simples, con corpiño recto y bombacha cavada en tonos nude con estampa orgánica. La paleta neutra funciona como base perfecta para que el collar cobre protagonismo sin competir con el resto del conjunto. En una de las postales, sumó además una túnica liviana en color chocolate, translúcida y con volados, ideal para pasar de la playa a un plan informal sin perder estilo.

El beauty look refuerza la idea de naturalidad: pelo suelto, con ondas suaves y efecto al viento, y un maquillaje casi imperceptible, apenas iluminado por el sol. Todo el conjunto transmite frescura, sensualidad y sofisticación sin esfuerzo, un sello que la modelo repite temporada tras temporada.

El accesorio XL que es tendencia este verano

Así, Nicole Neumann confirma que en 2026 los accesorios XL, especialmente los realizados en cuero, serán clave incluso en looks de playa. Una vez más, desde Punta del Este y a través de sus redes sociales, anticipa lo que se viene y demuestra que el estilo también se juega en los detalles.