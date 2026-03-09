Eva de Dominici se sometió a una operación y se complicó: cómo sigue su salud

Eva de Dominici generó preocupación en las últimas horas, tras su regreso a la Argentina. Durante unas semanas, llegó a Buenos Aires para realizar un trabajo en publicidad y luego volvió a Estados Unidos por una nueva apuesta cinematográfica. Sin embargo, se dio a conocer que la actriz se sometió a una operación de urgencia que se terminó complicando. Fernanda Iglesias fue la encargada de dar los detalles de la salud de la artista, y emitir tranquilidad a sus seguidores.

Eva de Dominici

El difícil momento de salud de Eva de Dominici

En las últimas horas, Eva de Dominici fue vista en el aeropuerto de Estados Unidos, en silla de ruedas. La postal se viralizó en redes sociales y generó preocupación entre sus seguidores. Algunos periodistas habían apuntado que ella se sometió a una operación, debido a que tuvo gigantomastia durante su embarazo. Sin embargo, fue Fernanda Iglesias la encargada de dar los detalles de la noticia, a través de sus historias de Instagram. Según explicó la periodista, la actriz viajó en febrero a Buenos Aires para filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia.

"Se trata de una operación reconstructiva de mamas. La actriz tuvo gigantomastitis durante el embarazo y esta intervención es la adecuada para esos casos. Lamentablemente, se complicó el cuadro porque se contagió de bronquitis y tuvo que ser asistida -más tiempo de lo esperado - por personal sanitario, en el hotel", explicó Iglesias. Sin embargo, como tenía compromisos laborales en Los Angeles, tuvo que regresar sin estar del todo recuperada. "Por eso se la vio en silla de ruedas en el aeropuerto. Por suerte ya está bien y retornando a su vida cotidiana en su casa de Estados Unidos", cerró Fernanda, generando tranquilidad entre los fanáticos.

La salud de Eva de Dominici

Entre rumores de separación y una apuesta cinematográfica

Además de la preocupación por su salud, Eva de Dominici se volvió centro de escándalos cuando comenzaron a correr rumores de una posible separación con su esposo. En sus días en la Argentina, la actriz fue categórica al respecto al asegurar que no omitiría palabra al respecto. “No me gusta cuando hablan mal del papá de mi hijo o cuando hablan mal de la gente que yo quiero. No me divierte y me enfurece mucho más que pase eso con alguien que yo quiero y que es un compañerazo, a que me lo hagan a mí”, sentenció en Puro Show (eltrece).

Sin embargo, además de las polémicas, también se volvió viral por su nueva apuesta en el cine. Fernanda Iglesias, tras contar la situación de salud de la actriz, agregó el emocionante momento que está viviendo: "Eva está presentando una película súper importante, Balls up, donde es la antagonista de Mark Walberg. Algo que la tiene feliz y entusiasmada". La misma sigue a dos ejecutivos que viajan a Europa por trabajo, pero cometen un gran error y terminan envueltos en una cadena de problemas y persecuciones mientras intentan volver a casa.

El presente de Eva de Dominici

Los seguidores de Eva de Dominici quedaron atentos a cualquier posteo de la actriz, mostrando su actualidad. En las últimas horas, utilizó sus redes sociales para promocionar su nueva película y mostrar su paso por el Fashion Week. Sin embargo, los usuarios no dudaron en dejar sus mensajes hacia ella, deseándole buena salud y una rápida recuperación.

A.E