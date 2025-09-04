Así es Adria, la hija de Ricardo Arjona que conquistó Hollywood y se divorció para ponerse en pareja con una mega estrella

Adria, la hija de Ricardo Arjona, logró posicionarse en Hollywood con una carrera que combina talento, formación y presencia en grandes producciones. En paralelo, su vida personal dio un giro tras una separación que fue seguida por un vínculo con una figura de alto perfil en la industria del entretenimiento internacional.

Adria Arjona se consolidó como una de las actrices latinas con mayor proyección. Nacida en Puerto Rico y criada entre la Ciudad de México y Miami, es hija del reconocido cantautor Ricardo Arjona. Su carrera en Hollywood comenzó con pasos firmes y hoy forma parte de grandes producciones, tanto en cine como en televisión. En los últimos meses, su vida personal captó la atención tras confirmarse su relación con una mega estrella.

La artista estudió actuación en el prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York, y desde sus primeros trabajos mostró una notable versatilidad. Participó en series como True Detective y Good Omens, y en películas como Morbius, Pacific Rim: Uprising y Father of the Bride. Su talento le permitió abrirse camino en la industria con una gran proyección a nivel internacional.

En el plano sentimental, Adria Arjona se casó en 2019 con el abogado Edgardo Canales en una ceremonia privada en Guatemala, la ciudad natal de su padre. Aunque mantuvieron un perfil bajo, se los vio juntos en algunos eventos públicos. Sin embargo, la relación llegó a su fin en diciembre de 2023 por diferencias que ella destacó como “irreconciliables”. A su vez, solicitó que se hiciera público el acuerdo prenupcial que habían firmado.

En mayo de 2024, la actriz empezó a ser vinculada con Jason Momoa luego de que se conocieran imágenes juntos de ambos en Japón. En las imágenes se los veía abrazados y sonrientes, disfrutando de una cena con amigos. “Compartiendo otra increíble aventura con mi amor”, escribió el actor de Hollywood. La confirmación llegó apenas cuatro meses después de que él oficializara su divorcio de Lisa Bonet.

Finalmente, la relación con Adria Arjona se hizo pública en la alfombra roja de un evento en Nueva York, donde posaron juntos por primera vez. Ella lució un vestido negro ajustado con escote pronunciado, mientras que él, fiel a su estilo clásico, optó por un look casual con chaqueta y jeans. La pareja se mostró cercana y relajada; antes habían sido vistos paseando tomados de la mano por las calles de Manhattan.

A pesar de que no se revelaron muchos detalles sobre cómo se conoció la artista con Jason Momoa, se rumora que podrían haber tenido un acercamiento durante el rodaje de Sweet Girl, película de Netflix estrenada en 2021, donde ambos compartieron elenco. Desde entonces, mantuvieron contacto y habrían retomado el vínculo tras sus respectivas rupturas.

En los últimos meses, se vio a Adria Arjona participando en nuevos proyectos y asistiendo a eventos internacionales, dejando en claro que continúa enfocada en su carrera dentro de la industria del entretenimiento. Su presencia en Hollywood se sigue afianzando, y su historia personal suma un capítulo que la vincula con una mega estrella internacional, sin que eso opaque su recorrido.

Así es Adria, la hija de Ricardo Arjona que conquistó Hollywood y se divorció para ponerse en pareja con una mega estrella. Su talento, formación y trayectoria la posicionan como una referente latina en la industria, mientras su vida personal transita una nueva etapa junto a Jason Momoa.

