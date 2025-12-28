Las mejores fotos del cumpleaños de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar, en Roma: cena, brindis y deseos en la Fontana di Trevi

Días después de que se reavivara la tensión entre Adrián Suar y Araceli González a raíz de los dichos de la actriz en la mesa de Mirtha Legrand, Rocío Robles compartió cómo fue su íntimo festejo de cumpleaños. La flamante novia del productor publicó en sus redes sociales las imágenes de una exclusiva cena en Roma y también sus paseos por la ciudad, con una parada especial en la Fontana di Trevi, uno de los íconos más románticos de la capital italiana.

Las mejores fotos del cumpleaños de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

Tras oficializar su romance con una foto frente al Coliseo en Roma, Rocío Robles compartió las mejores postales de su cumpleaños número 33, celebrado en la ciudad eterna. A través de un carrete en su cuenta de Instagram, la bailarina y periodista mostró cómo vivió este día tan especial, que incluyó un desayuno íntimo en el hotel, una elegante cena en un restaurante clásico y los infaltables deseos frente a la Fontana di Trevi.

Rocío Robles y Adrián Suar

Según dejó ver en sus redes, el festejo comenzó desde temprano con un desayuno especial en el hotel. En una de las postales se puede observar una mesa preparada especialmente para la ocasión, con frutas frescas, torta individual, champagne y una cuidada vajilla, en un ambiente clásico y luminoso. Un inicio de cumpleaños que combinó relax, detalles y un clima romántico, ideal para una escapada europea.

Así fue el cumpleaños de Rocío Robles

Por la noche, Adrián Suar y Rocío Robles eligieron un tradicional restaurante italiano para celebrar. Tal como revelan las imágenes, compartieron un plato de pastas y una mini torta con velitas, perfecta para el momento de los deseos. Más tarde, el recorrido continuó por una heladería típica de Roma, donde protagonizaron un divertido “brindis” con helado, uno de los rituales favoritos de los turistas que visitan la ciudad.

Pero sin dudas, el momento más tierno del cumpleaños llegó durante la visita a la Fontana di Trevi. En las fotos que compartió, se los ve relajados y sonrientes, posando frente al emblemático monumento y también en una secuencia de instantáneas impresas, donde se abrazan, se besan y celebran el momento. Como marca la tradición, Rocío arrojó una moneda a la fuente para pedir deseos, sellando así un cumpleaños cargado de romanticismo y simbolismo.

El look de Rocío Robles para festejar su cumpleaños en Roma

Para celebrar sus 33 años en Roma, Rocío Robles apostó por un look chic y minimalista, ideal para una noche especial en la ciudad eterna. Eligió un top lencero satinado en tono champagne, con delicados detalles de encaje negro en el escote, que combinó con pantalón negro, logrando un estilismo elegante y femenino.

La bailarina completó el outfit con ondas suaves en el cabello y un maquillaje natural, en tonos neutros, que resaltó su belleza sin excesos. Una elección sofisticada y moderna, perfecta para un cumpleaños íntimo y romántico junto a Adrián Suar.