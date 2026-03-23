Así es la casa de Franco Colapinto en Argentina: diseño de planta abierta y con simulador de Fórmula 1 en su habitación

Franco Colapinto creció en una casa de diseño moderno en Argentina, donde los espacios abiertos marcaron su día a día y un detalle único en su habitación anticipaba su futuro en la Fórmula 1. En la propiedad se destaca una planta integrada, acompañada por ambientes luminosos y funcionales para toda la familia.

Diseño de planta abierta: La increíble casa de Franco Colapinto en Argentina

Franco Colapinto pasó su infancia en una casa de estilo contemporáneo en Argentina, donde los ambientes amplios y conectados definieron su rutina diaria y un detalle especial en su cuarto lo vinculaba directamente con su futuro en la Fórmula 1. La propiedad se distingue por una distribución abierta, con espacios iluminados y prácticos que acompañaron su día a día.

Franco Colapinto

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido piloto compartió distintas imágenes donde se pudieron ver algunos sectores de su residencia en Pilar. La vivienda se caracteriza por un diseño de planta abierta, que integra ambientes y aprovecha la luminosidad natural. La distribución permite que el living y el comedor se conecten de manera fluida.

El estilo de la casa de Franco Colapinto combina elementos contemporáneos con detalles prácticos. Los espacios amplios y bien decorados fueron pensados para que toda la familia esté cómoda, priorizando una estética que privilegia la simplicidad y la integración con el entorno natural que la rodea.

Franco Colapinto y su familia

Cabe destacar que la luminosidad es protagonista en cada ambiente; grandes ventanales permiten que la luz ingrese durante todo el día. La conexión con la naturaleza se reafirma con el gran jardín que le da un diseño moderno a la residencia, generando un equilibrio perfecto para la vida en familia.

El simulador de Fórmula 1 de la habitación de Franco Colapinto

Entre las imágenes que Franco Colapinto compartió en sus redes sociales se pueden ver algunos de los sectores más destacados de su propiedad de Buenos Aires. Pero el detalle que más llamó la atención de sus seguidores se encuentra en su habitación, donde varias pantallas dan vida a un simulador de Fórmula 1.

Franco Colapinto

Las publicaciones permitieron ver un sector diseñado especialmente para el piloto, con paredes con detalles en madera, donde priorizaron colores neutros. También se puede ver un rack para el televisor donde se colocaron los trofeos que consiguió a lo largo de su carrera en el automovilismo.

Pero el rincón más llamativo de la casa de Franco Colapinto está en su habitación, donde se ve un simulador especial para Fórmula 1. Este sector cuenta con cuatro pantallas para simular el auto y un asiento con sus pedales y controles que le permiten prepararse para las carreras cuando se encuentra en Argentina.

Franco Colapinto

Franco Colapinto tiene en Argentina una casa que destaca por su diseño de planta abierta, con ambientes integrados y luminosos que reflejan un estilo moderno y funcional. En su habitación se encuentra un simulador de Fórmula 1, un detalle que acompaña su pasión por el automovilismo y que convierte ese espacio en un lugar especial dentro de la propiedad.

VDV