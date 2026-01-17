La historia de amor de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: de la amistad en el Bailando a una propuesta de noviazgo soñada en LUZU

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son una de las parejas del momento. El conductor y la artista comparten ciclo de streaming en LUZU, se muestran súper enamorados en las redes sociales y hacen suspirar a sus fanáticos con su historia de amor. La complicidad entre ambos traspasa la pantalla y se refleja en cada aparición pública, donde no faltan las risas, los gestos de cariño y el apoyo mutuo.

Cómo se conocieron Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña protagonizan una de las historias de amor más comentadas del mundo del streaming. Si bien confirmaron oficialmente su romance en enero de 2024, su vínculo comenzó a gestarse muchos años antes, entre cruces profesionales, admiración mutua y una amistad sólida que fue creciendo con el tiempo.

El primer encuentro entre ellos ocurrió el 5 de abril de 2018 en La tribuna de Guido, el programa de talentos conducido por Guido Kaczka en El Trece. Flor Jazmín Peña se presentó como incógnita junto a un grupo de amigos: bailaron un tema de La Casa de Papel, todos enmascarados, mientras Nico Occhiato ocupaba el rol de jurado. Al finalizar la performance y quitarse las máscaras, él descubrió que se trataba de una “chica conocida” a la que ya seguía en redes sociales.

Ese impacto inicial no quedó solo en una anécdota. Al año siguiente, cuando él ingresó al Bailando por un sueño, tuvo claro con quién quería compartir la pista. “Cuando me reuní con El Chato le dije: ‘yo sé con quién quiero bailar. Quiero bailar con esta chica’, y era ella”, recordó tiempo después. Desde la primera gala, la artista deslumbró con su talento, carisma y presencia escénica.

La dupla se convirtió rápidamente en una de las favoritas del certamen y gala tras gala sorprendió al jurado, a Marcelo Tinelli y al público, hasta consagrarse campeona del certamen. A pesar de los rumores de un posible coqueteo, ambos insistían en que solo los unía una fuerte amistad y un profundo respeto profesional.

Tanto es así que, en plena pandemia, Nico Occhiato dio un paso clave que la unió más a ella: la invitó a participar de su nuevo proyecto de streaming llamado LUZU. Según contó en el living de Susana Giménez, Flor Jazmín Peña fue la primera persona a la que convocó para formar parte de Nadie Dice Nada, el ciclo que hoy es el más exitoso de su canal y que los consolidó como una dupla infalible frente a cámara.

Para ese entonces, el conductor estaba soltero, pero la bailarina se encontraba en pareja con Agus Franzoni. Sin embargo, meses más tarde decidió separarse al reconocer que estaba empezando a sentir algo más por su compañero. De esta manera, la historia de amor de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña comenzó con una amistad en el Bailando, siguió con una propuesta de noviazgo soñada en LUZU y terminó de consolidarse como una de las relaciones más queridas del mundo del streaming.

La palabra de Nico Occhiato sobre una supuesta crisis con Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enfrentaron rumores de crisis tras la difusión de un video en el que ambos estarían discutiendo en una fiesta. La versión surgió luego de que Momi Giardina publicara unas historias mostrando a la pareja bailando y cantando “Jurabas tú". En ese posteo, los usuarios analizaron cada gesto y palabra entre ellos. afirmando que se trataba de una discusión.

“Ni siquiera sabía que estaba ella ahí”, se escucha decir a Nico Occhiato mientras abraza a Flor Jazmín Peña. Lo cierto es que, ante el revuelo que se generó, el protagonista del video decidió terminar con las especulaciones y salir a aclarar sobre su situación sentimental con la actriz.

“Jajajaj que dicen??? (SIC) Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”, escribió Nico Occhiato en su cuenta de X (ex Twitter) con tono irónico y entre risas sobre los rumores de pelea con su novia. Así, tiró por tierra la versión de que se encontraban discutiendo aquella noche y dejó en claro que se encuentra pasando por un buen momento con Flor Jazmín Peña.