Entramos al living de Agustina Cherri: estilo campestre, biblioteca flotante y mucho color

Agustina Cherri ha abierto las puertas de algunos rincones de su casa a través de las imágenes que comparte en sus redes sociales. Con una estética que combina elementos rústicos y contemporáneos, la actriz dejó ver distintos ambientes donde la madera, las texturas naturales y los tonos cálidos tienen un papel central. Entre ellos, el living se destaca por su diseño arquitectónico y una decoración que logra equilibrar amplitud, luminosidad y calidez.

Agustina Cherri

El espacio reúne varios detalles que definen su impronta: un techo alto a dos aguas, vigas blancas a la vista y una biblioteca de grandes dimensiones que ocupa buena parte de una de las paredes. A esto se suma una selección de muebles y textiles en colores tierra, que aportan personalidad sin recargar el ambiente. La combinación da como resultado un living de estilo rústico contemporáneo, con una propuesta despojada y pensada para disfrutar de cada rincón.

El living de Agustina Cherri, con una biblioteca protagonista y mucho color

Uno de los primeros elementos que llama la atención en el living de Agustina Cherri es el techo alto a dos aguas, revestido en madera blanca y acompañado por vigas a la vista. Esta estructura aporta sensación de amplitud y permite que la luz tenga mayor protagonismo en el ambiente. Sobre una de las paredes se encuentra una biblioteca flotante de grandes dimensiones, que funciona como uno de los principales puntos focales del living.

El living de Agustina Cherri

El mueble reúne libros, fotografías y pequeños objetos decorativos distribuidos en sus distintos compartimentos. Lejos de ser solamente un espacio de guardado, la biblioteca se integra a la decoración y suma un detalle personal al ambiente. Su presencia también refuerza la estética cálida de la casa, en sintonía con los materiales y las terminaciones elegidas para el resto del espacio.

Los detalles de decoración que aportan calidez al living de Agustina Cherri

El sector de estar de Agustina Cherri está compuesto por un sofá de líneas simples tapizado en tono terracota, uno de los colores que más se destacan dentro de la paleta del ambiente. Sobre él, los almohadones en marrón y mostaza suman diferentes matices y acompañan la propuesta cromática. La elección de estos tonos permite incorporar color sin perder la armonía con los elementos naturales que predominan en el espacio.

El living de Agustina Cherri

Debajo del sofá, una alfombra de fibras naturales delimita el sector y aporta textura, mientras que el piso de cemento alisado introduce un contraste con los textiles y la madera. La combinación de superficies y materiales genera un equilibrio entre lo rústico y lo moderno, sin necesidad de recurrir a una decoración recargada. Así, el living conserva una impronta relajada, con muebles sencillos y detalles que le dan identidad.

La cocina y el vestidor de Agustina Cherri, con madera y detalles campestres

La estética natural también aparece en la cocina, donde la madera tiene un papel central. Las alacenas y los muebles de diseño clásico presentan vetas marcadas y tonos cálidos, acompañados por una gran isla central que organiza el ambiente. Otro de los espacios que mostró la actriz fue su vestidor, equipado con muebles de madera natural que aprovechan las paredes de piso a techo.

El vestidor de Agustina Cherri

Entre el living, la cocina y el vestidor, la casa de Agustina Cherri mantiene una misma línea estética, con la madera como hilo conductor y una combinación de colores cálidos, materiales naturales y soluciones funcionales. Una propuesta donde el estilo campestre convive con elementos contemporáneos y donde cada ambiente conserva su propia personalidad.