Los tiernos y fashionistas looks de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister, para sus paseos por París

Alaia Mac Allister es una de las bebés que más se roba las miradas de las redes sociales y los usuarios. Sus padres, Ailén Cova y Alexis Mac Allister, no dudan en compartir los tiernos momentos que viven juntos, mientras protegen la intimidad de la pequeña. Sin embargo, y con sus apariciones en posteos de ellos, se llevó los comentarios tiernos y muchos ojos fashionistas se posicionaron como ella, dejando entrever una salida en la moda, como su mamá.

El viaje a París y los tiernos looks de Ailén Cova y Alaia Mac Allister

En las últimas horas, Ailén Cova compartió que ambas disfrutaron de unos días en Paris, Francia, rodeadas de amigos y seres queridos. Entre paseos por los parques más hermosos, almuerzos en lugares al aire libre y un partido de fútbol a pura diversión, la pequeña marcó algunos de sus tiernos y fashionistas looks, que impone para la temporada de primavera europea, y le abre unos comienzos como mini influencia en la moda.

El viaje a París y los tiernos looks de Ailén Cova y Alaia Mac Allister

Los tiernos looks de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister, para su paseo por París

1. La musculosa de princesa para el día

Los bebés celebridades más observados también se vuelven mini influencers de la moda, al seguir los pasos de sus padres o de los famosos que los rodean. El estilo más elegido es el de princesa, con algunos toques modernos e ideales para las diferentes temporadas. Durante sus días en París, Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister, tuvo varios momentos de paseos en el día por icónicos lugares al aire libre. Es así como su mamá, siguiendo su instinto fashion que la caracteriza, marcó la tendencia de las musculosas ideales para los bebés.

En varios de los posteos que mostró en su cuenta de Instagram, se destacó la prenda que simulaba un body tejido, de un delicado rosa pastel. El mismo se volvía moderno y urbano con la combinación del jean, y se destacaba por su diseño atemporal, ideal para climas cálidos o como prenda de base. De esta manera, Ailén Cova también siguió esta tendencia y combinó con su beba, al apuntar a los colores claros y las prendas frescas para el paseo durante el día.

El viaje a París y los tiernos looks de Ailén Cova y Alaia Mac Allister

2. Suéter de lana y colores pasteles para la noche

A pesar de ser primavera en Europa, durante la noche, las temperaturas bajan, y las celebridades buscan proteger a sus bebés de la mejor manera. Ailén Cova entiende que su beba sigue un estilo princesa y moderno, de diseños atemporales y cómodos para que pueda explorar en todo momento. Es así como eligió para el final del día y sus momentos en la cancha, el suéter cerrado, de colores pasteles, para alejarse de los colores oscuros durante la infancia.

El viaje a París y los tiernos looks de Ailén Cova y Alaia Mac Allister

Las postales de Ailén Cova y Alaia Mac Allister en París se volvieron tendencia entre los expertos fashionistas, que no tardaron en destacar los tiernos y fashionistas looks de la beba durante sus paseos. Es así como algunos usuarios no solo se enternecieron por la pequeña, sino que también la marcaron como una futura influencia de la moda, al igual que a su mamá. Alejada del estilo total black que Ailén maneja, Alaia demuestra la tendencia en el estilo tejido y los colores claros y pasteles.

A.E