La vida desconocida de Ailén Cova: título universitario, relación con una importante revista y un negocio lejos de Alexis Mac Allister

Ailén Cova es una de las novias de futbolistas más observadas por todos, gracias a su estilo fashionista y participación en diversas polémicas. La influencer era una de las amigas de la infancia de Alexis Mac Allister, que con el correr del tiempo se terminó enamorado. Ambos se volvieron padres de Alaia, su primera hija juntos, y mantienen un estilo de vida lleno de lujos en Inglaterra. Sin embargo, antes de estar en pareja con el campeón del mundo, Cova tuvo una vida desconocida, que le abrió las puertas dentro del trabajo de sus sueños.

Ailén Cova, Alexis Mac Allister

La vida desconocida de Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister

Ailén Cova es una reconocida influencer fashionista y pareja de Alexis Mac Allister. Sin embargo, antes de exponer su actual vida de lujos en redes sociales, ella mantuvo una pasión que la ayudó a encontrar el trabajo de sus sueños. Ella siempre mostró una fascinación por la moda y las tendencias, fusionando el negro, su color clave, con diferentes prendas que elevaban la elegancia y sensualidad. Es por eso que, antes de vivir en Inglaterra, tuvo una carrera universitaria que hizo que se conectara con una reconocida revista.

Durante sus años en la Argentina, estudió la carrera de diseño indumentaria y textil en la UADE. En su cuenta de Instagram, escribe orgullosa en su descripción que es licenciada, habiendo conectado su amor por la moda con lo laboral. Sin embargo, sus estudios no terminaron ahí. Ella se acercó a la reconocida revista internacional Vogue, específicamente a la Vogue College, donde profundizó su carrera con un curso de stylist. En la actualidad, y lejos de Mac Allister, no mantiene una empresa, pero sí expone sus elecciones en redes sociales, volviéndose una influencer y rostro de diversas marcas de ropa.

El fashionismo de Ailén Cova

El presente de Ailén Cova: influencer de moda y mamá 24/7

Si bien Ailén Cova tiene un título universitario, se relacionó con una importante revista de moda y mantiene su cuenta de Instagram activa, demostrando sus conocimientos fashionistas, su presente cambió completamente con la llegada de su primera hija con Alexis Mac Allister.

El 23 de septiembre del 2025, en Inglaterra, el futbolista y la influencer se convirtieron en padres primerizos de Alaia, una dulce beba que se roba el corazón de los usuarios de redes sociales. Es por eso que el presente de Cova cambió de un día para el otro. Ella sigue manteniendo su amor por la moda, exponiéndolo en cada salida que hace con sus seres queridos. Sin embargo, es una mamá 24/7, que muestra con orgullo a su bebé y la invita a conocer los mejores lugares de la ciudad británica donde residen.

Ailén Cova, Alexis Mac Allister, Alaia

A pesar de su presente como mamá e influencer, Ailén Cova sorprendió al contar que estudió diseño indumentaria y textil en la UADE, y se recibió de un curso en stylist en la Vogue College. De esta manera, dejó en claro que su amor por la moda no va solo acompañado de tendencias. Sino que ella planifica y usa sus conocimientos académicos para dejar en claro cuál es su estilo sensual y dark, fusionando la elegancia y los toques británcos con los nuevos favoritos de todos.

A.E