Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister, derritió a su mamá con un tierno gesto

Ailén Cova y Alexis Mac Allister se volvieron padres primerizos, el 23 de septiembre del 2025. Alaia llegó a sus vidas y las cambió por completo, tras más de tres años de relación de novios. Es por eso que no dudan en mostrar en sus redes sociales lo mucho que va creciendo la beba con el correr de los meses. Sin embargo, en las últimas horas, la influencer compartió un video de su sesión de juegos, y se viralizó en cuestión de segundos. La niña tuvo un tierno gesto con su mamá, y se robó los halagos de todos los usuarios.

Ailén Cova, Alaia Mac Allister

El tierno momento de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister, que derritió a su mamá y las redes sociales

Ailén Cova no duda en mostrar los mejores momentos que vive junto a su hija Alaia y a su pareja Alexis Mac Allister. Desde que se volvió mamá, el 23 de septiembre del 2025, sus seguidores piden ver el crecimiento de la beba, y ella comparte postales sobre las vacaciones juntos o eventos en los que participa. Sin embargo, siempre intenta resguardar la intimidad de su hogar y mantener la privacidad. Es por eso que se viralizó un video de ambas mujeres teniendo un tierno momento, en una sesión de juegos.

En sus historias de Instagram, Ailén Cova compartió un primer plano de su cuello, donde se podía ver un collar con el nombre de su hija. La beba estiró la manito y comenzó a jugar con el dije, en un tierno gesto de querer acercar más a su mamá a ella. El clip se viralizó rápidamente, y mostró la relación cercana que ambas tienen entre sí, además de permitirle a los usuarios ser parte de la intimidad familiar. Muchos de ellos se enternecieron con el gesto de la beba, y dejaron sus comentarios al respecto.

Además de mamá 24/7: noche de chicas y moda para Ailén Cova

Ailén Cova es de las influencers más observadas de las redes sociales, gracias a su estilo muy marcado por el negro y las prendas sensuales. A pesar de que sus últimos posteos destacan los tiernos momentos con su hija, Alaia, y su pareja, Alexis Mac Allister, ella sigue siendo parte de improtantes eventos de reconocidas marcas.

Es así como, en las últimas horas, mostró una noche de chicas y moda, a todo lujo en Inglaterra. Sarkany invitó a Ailén Cova, Valentina Cervantes y algunas de sus amigas más cercanas a modelar y probar los nuevos zapatos elegantes de la temporada, entre gastronomía deliciosa y tragos de autor. Los looks total black se destacaron por sobre el resto, y encontraron diversión en charlas íntimas, fotos vintage y la nueva colección de moda.

Noche de chicas con Ailén Cova

Sin embargo, tras una noche a pura risa y amigas, Ailén Cova volvió a su casa y se encontró con su hijita, quien tuvo un tierno gesto. En un video de Instagram, jugó con el collar de su mamá, que tiene como dije su nombre grabado: Alaia. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejar sus comentarios, y destacar la unión fuerte que hay entre madre e hija. Es así como el momento enterneció a todos y se volvió viral.

A.E