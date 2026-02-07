Alejandra Maglietti: “Odio mi cumpleaños. Soy anti cumpleaños. No me gusta nada. No me interesa que la gente me salude”

En las últimas horas, Alejandra Maglietti sorprendió al hablar sin filtros sobre una fecha que para la mayoría representa alegría y celebración, pero que, en su caso, despierta un absoluto rechazo: su cumpleaños. La modelo y panelista decidió quitarle toda la impronta romántica a los aniversarios y dejó en claro que no se identifica en lo más mínimo con la tradición de festejar un año más de vida.

La tajante decisión de Alejandra Maglietti

Lo que para muchos es un día especial, cargado de saludos, regalos y demostraciones de afecto, para Alejandra Maglietti es todo lo contrario. En una entrevista con el ciclo Story Time, el programa de stream de Bondi Live, la panelista fue consultada por Denise Dumas acerca de cómo vive el aniversario de su natalicio y terminó revelando uno de los recuerdos más traumáticos de su adolescencia, un episodio que explica -según sus declaraciones- por qué su postura frente a los cumpleaños es tan tajante. “Odio mi cumpleaños. Soy anti cumpleaños. No me gusta nada. No me interesa que la gente me salude”.

Alejandra Maglietti | Instagram

Lejos de tratarse de una frase lanzada al pasar y sumamente superficial vinculada a la negación del paso de la edad, la versátil abogada sostuvo que su rechazo es genuino y se mantiene intacto desde su infancia. Tras haber hecho tan inesperada confesión, la presentadora indagó sobre los orígenes de su postura. Por tal motivo, la periodista profundizó: "Me quedé traumada. Odio ser el centro de atención, no me interesa. Yo quería crecer, pero no quería festejar”. De acuerdo con lo detallado, cada aniversario le remite inevitablemente a una experiencia que vivió en plena adolescencia y que quedó grabada como una de las peores noches de su vida.

Alejandra Maglietti | Instagram

La terrible anécdota de Alejandra Maglietti

El recuerdo de Alejandra Maglietti se remonta a su fiesta de quince años, celebración que realizó sin entusiasmo y por insistencia de sus padres. “Festejé mis quince obligada por mi familia porque odiaba cumplir quince. Me caí frente a todo el mundo. Solo quería que terminara esa fiesta”. Aquel insólito accidente marcó el inicio de una serie de situaciones que transformaron la noche soñada en una verdadera pesadilla.

La ambientación y el vestuario tampoco ayudaron a mejorar el panorama. “Se me había ocurrido un vestido turquesa, transparente, no sé qué me pasaba por la cabeza”, relató sobre el look que eligió cuando vivía en Formosa. Además, decidió tematizar el festejo con una impronta particular: “Como cumplo el 27 de octubre, hice como una alegoría a Halloween y había calabazas. Tenía que romper una calabaza gigante en la que caían un montón de golosinas, me enrosqué con el vestido y quedé revolcada en el medio de la fiesta, todo el mundo cagándose de risa de mí”.

Como si todo esto fuese poco, la situación se descontroló por completo hacia el final de la velada y terminó siendo el peor cumpleaños de su vida. “Se armó una guerra de calabazas. Se cortó la luz, se agarraron a piñas. La barra de tragos terminó en una tragedia”.

Con ese recuerdo aún latente, Alejandra Maglietti reafirmó por qué cada cumpleaños, lejos de celebrarlo, prefiere que pase desapercibido. Al parecer, con el correr de los años este episodio caló profundo en su ser quedando como un verdadero blooper bochornoso -y hasta incluso traumático- del cual no logra reponerse, sino -por el contrario: cada 27 de octubre intenta pasar inadvertida por completo del ojo público e incluso, por sus seres queridos.

NB