La alerta de Adrián Cormillot sobre la peligrosa dieta de los famosos: "Hay una sobreutilización del Ozempic"

Este miércoles 21 de enero, en el programa Lape Club Social (América TV), Adrián Cormillot advirtió sobre los riesgos médicos a causa de la peligrosa dieta que es promocionada y utilizada por personalidades de la farándula mundial. Entre ellos, numerosos famosos -actores, cantantes, influencers y empresarios- recomiendan este plan dietario presuntamente milagroso para bajar de peso. Por tal motivo, el especialista en nutrición y profesional del plantel que lleva a cabo la clínica Cormillot hizo hincapié en el exceso del uso de esta droga y en las consecuencias para el organismo.

La dieta que realiza los famosos y llamó la atención de Adrián Cormillot

Denominada la “dieta de los milagros”, esta droga es inyectada por grandes referentes del medio nacional e internacional para disminuir la talla y el peso corporal en muy poco tiempo. En este marco, en el magazine matutino citado, se hizo referencia a los resultados de una investigación sobre la utilización de Ozempic y se explicó que existen daños colaterales y hasta incluso el denominado “efecto rebote mucho más impactantes que las dietas tradicionales”.

Adrián Cormillot

Una de las contraindicaciones que pueden surgir corresponden a dolores de cabeza, sensación de náuseas y presión baja -entre otros síntomas- debido a que esta sustancia se introduce en el organismo para “cortar el hambre”. “No te cambia el metabolismo, te quita el apetito”, explicó la periodista encargada de abrir de anunciar la información. Fue en este momento, en el que se estableció una comunicación telefónica con Adrián Cormillot, palabra autorizada para hablar acerca de los trastornos alimenticios y las alteraciones metabólicas.

Adrián Cormillot alertó acerca del uso del Ozempic

Uno de los temas que viene preocupando a los especialistas en nutrición en el último tiempo es el incremento de dietas sin seguimiento médico a la que se someten las personas con el fin de bajar de peso en poco tiempo. Para ello, Adrián Cormillot comenzó hablando de los orígenes de esta droga en el mercado farmacológico: “Esta medicación fue diseñada y utilizada para tratar la diabetes desde hace mucho tiempo, demostrando bastante seguridad, porque ya lleva unos 20 años de uso. Principalmente se utilizó en diabetes al principio, pero cuando se vio que el efecto real -la mejoría o incluso la remisión de la diabetes- era producto de la pérdida de grasa corporal, se empezó a usar para el tratamiento de la obesidad”.

Adrián Cormillot

Esta afirmación le dio el pie para dejar en claro que los trastornos alimentarios se trabajan de manera distinta a la diabetes o cualquier otra enfermedad. “La obesidad y el sobrepeso son enfermedades que requieren tratamiento”, sostuvo, mientras que lo graficó con un ejemplo: si sos diabético, estás con la medicación, mejorás la glucemia, mejorás tu estilo de vida y bajás la panza. Si dejás la medicación, pero sostenés los hábitos, no vas a recuperar el peso”.

El médico habló de un cambio de conducta radical para mantener un estilo de vida saludable: “Te estás inyectando algo que parece mágico y te hace ver una versión distinta de vos mismo, pero si no hay un cambio estructural en tu forma de actuar y de vivir, volvés al peor escenario”. Finalmente, hizo hincapié al acceso masivo que tiene el medicamento: “Se llega a esta discusión porque hay una sobreutilización del Ozemic en pacientes que no la requieren. Pasa también con otras drogas: para la acidez, para la disfunción sexual, incluso con la osteoporosis. Hay mucho autodiagnóstico y autotratamiento”.

A modo de conclusión, la periodista encargada de difundir esta información destacó el análisis de Adrián Cormillot y resaltó que la moda de recurrir a fórmulas mágicas está “muy vinculada con la obsesión por la delgadez, muchas veces impuesta por lo estético y no por una cuestión de salud”. “Hay personas que hacen cualquier cosa por adelgazar rápido y no toman conciencia”, concluyó intentando generar conciencia en los espectadores advirtiendo sobre el uso indebido del medicamento.

