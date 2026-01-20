Aníbal Pachano celebró el nacimiento de su nieto Vito: “Sofía está divina y el bebé es hermoso”

La felicidad se le nota en la voz y en cada palabra: Aníbal Pachano vive días de pura emoción tras la llegada de su primer nieto, Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo. Lejos de cualquier formalidad, el coreógrafo se mostró conmovido y feliz, atravesando uno de esos momentos que cambian todo y que se guardan para siempre en la memoria familiar.

“Estamos felices con Ana, no se puede creer”, dijo a Teleshow, todavía sorprendido por lo que significa este nuevo capítulo en su vida. Y enseguida sumó, con orgullo absoluto por su hija y su yerno: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, la verdad, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”. Palabras simples, pero cargadas de emoción, que reflejan el clima de alegría que se vive puertas adentro.

La historia de Sofía Pachano presentando a su bebé Vito

Aníbal Pachano y la emoción de ver crecer a su hija

Para Aníbal, este nuevo rol de abuelo llega en un momento muy especial, con Sofía atravesando una etapa de plenitud. No solo por el nacimiento de su hijo, sino también por el presente que comparte con su pareja. “Qué lindos que se ven los tres juntos”, repitió, todavía impactado por las primeras imágenes de la familia reunida, que rápidamente circularon por redes sociales y generaron una catarata de mensajes de cariño.

Aunque el nacimiento ya era motivo suficiente para celebrar, Pachano contó que en ese momento todavía no había podido conocer al bebé en persona, algo que lo tenía entre ansioso y feliz, con la agenda corriendo en su contra. “Estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé”, expresó, mientras organizaba su día para llegar cuanto antes al encuentro más esperado. “Yo lo voy a conocer a la tarde recién, porque tengo ahora una sesión de fotos. Así que a la tardecita, lo voy a ver”, explicó, con una mezcla de emoción y sentido práctico, típico de alguien que, aun en medio de un momento tan personal, sigue cumpliendo con sus compromisos laborales.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Aníbal Pachano, listo para su primer encuentro con Vito

El pequeño se llama Vito Ramundo Pachano, y fue presentado en redes con una imagen que rápidamente se llenó de corazones, mensajes de amor y felicitaciones. En la foto, envuelto en una mantita clara y con un gorrito tejido, el recién nacido ya se ganó el cariño de todos, incluso de quienes siguen de cerca a la familia desde hace años. Más allá del revuelo mediático, lo que se impone es la emoción genuina de un abuelo primerizo. “No se puede creer”, volvió a repetir Pachano, dejando en claro que todavía está procesando lo que significa este nuevo rol que acaba de estrenar.

Entre compromisos, mensajes y llamados de felicitación, el artista se preparaba para un encuentro que prometía ser inolvidable. Porque más allá de los escenarios, las luces y las cámaras, esta vez el protagonismo se lo lleva una historia íntima, simple y profundamente feliz: la de un abuelo que no ve la hora de tener en brazos a su primer nieto y empezar a escribir, junto a él, una etapa llena de amor.