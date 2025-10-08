Alex Pelao, el participante de MasterChef Celebrity que conquista las redes con su humor absurdo

El universo de MasterChef Celebrity 2025 promete una mezcla explosiva de talento, emoción y personalidades muy distintas. Y entre los nuevos participantes que llegarán a la cocina de Telefe hay un nombre que sorprendió a muchos: Alex Pelao, el comediante que revolucionó las redes con su estilo de humor absurdo, minimalista y totalmente distinto a todo lo que se vio antes en la televisión argentina.

Quién es Alex Pelao, el tiktoker que llega a MasterChef Celebrity

Detrás de ese personaje calvo, de voz modulada y sin expresión, se encuentra Alejo Cruzado Amtonelli, un creador de contenido de 28 años que supo convertir lo simple en una marca personal. En TikTok y en Instagram, donde acumula millones de visualizaciones, el nacido en Córdoba se volvió popular por sus videos surrealistas y satíricos, en los que parodia a oradores motivacionales, gurús del bienestar y situaciones cotidianas llevadas al extremo del ridículo.

Con más de 9.350 puntos en Favikon —la plataforma que mide la influencia digital—, Alex Pelao se ubica en el puesto número uno de comedia en Argentina y dentro del top 1% mundial. Publica más de siete videos por semana, cada uno con un promedio de 1,6 millones de reproducciones, y su comunidad repite sus frases como si fueran parte del nuevo lenguaje del humor online. Asimismo, ha participado en "Soñé que Volaba" y "Tapados de Laburo" del canal de streaming OLGA.

Lo más llamativo de su estilo es su minimalismo extremo: no usa cambios de escena, filtros ni efectos, solo un plano fijo, una voz y una idea brillante. Ese enfoque, tan opuesto al contenido visualmente saturado de las redes, es justamente lo que lo hizo destacar y conectar con millones de seguidores.

Ahora, Alex Pelao se prepara para un nuevo desafío lejos de la pantalla del celular: competir en la cocina más famosa del país. Su participación en MasterChef Celebrity 2025, bajo la conducción de Wanda Nara y con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis como jurados, promete momentos desopilantes y, seguramente, un humor tan particular como sus videos.

Alex Pelao

Además de su éxito en redes, Alex también se convirtió en un referente para marcas como Axe y Cif Argentina, logrando integrar productos en sus parodias sin perder su estilo característico. Su llegada al reality culinario genera curiosidad: ¿mantendrá su personaje o mostrará una nueva faceta en la cocina?

Lo cierto es que la presencia de Alex Pelao aporta un aire distinto a esta nueva edición del programa. Si su paso por MasterChef Celebrity es tan impredecible como su comedia, los televidentes pueden esperar un participante que hará reír —y quizás desconcertar— tanto al jurado como a sus compañeros.