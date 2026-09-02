Con total entusiasmo y acompañada por los suyos, Allegra Cubero siguió dando sus primeros pasos como modelo en una noche tan especial como solidaria. Y es que, a los 15 años, la hija de Nicole Neumann fue elegida para abrir la presentación de la nueva colección de Alta Costura de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, en el marco de la Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini.

Allegra Cubero fue parte de la presentación de "Raíces del Corazón".

Las mejores fotos del debut de Allegra Cubero en alta costura

La cita fue en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, donde tuvo lugar la presentación de “Raíces del Corazón”, la colección Spring–Summer 2026/27 de los diseñadores. En su debut oficial como modelo de alta costura, Allegra fue la encargada de inaugurar la pasarela.

Allegra Cubero brilló con un vestido largo Prêt Couture en un vibrante tono turquesa.

Divina, lució un vestido largo Prêt Couture en un vibrante tono turquesa, perteneciente al primer bloque cromático de “Raíces del Corazón”. El diseño se destacó por su formato strapless y por un lazo ubicado en la cintura, que marcó la silueta. La falda fue confeccionada con pliegues superpuestos que aportaron volumen y movimiento al vestido.

Allegra Cubero y su tía, Gege Neumann.

Allegra llevó el cabello suelto con ondas marcadas y un maquillaje delicado, una elección que permitió mantener el foco en el vestido. Entre los presentes estuvo Nicole Neumann, quien acompañó a su hija y no quiso perderse el momento en que Allegra hizo su entrada triunfal.

Allegra Cubero deslumbró en la Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini.

De esta manera, madre e hija volvieron a coincidir en un evento ligado al mundo de la moda, aunque esta vez fue la heredera quien se llevó los elogios de los asistentes por su elegancia. También la acompañó su tía Geraldine Neumann, feliz por ser parte del acontecimiento familiar.